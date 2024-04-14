Лыжи. Чемпионат России. Семиков, Белов, Гребенько, Тиунов, Феллер, Шемякин выступят в классическом масс-старте на 70 км

14 апреля на чемпионате России по лыжам пройдет классический масс-старт на 70 км.

Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024

Мончегорск

70 км, масс-старт, классический стиль

Мужчины

Начало – 10.00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Илья Семиков

2. Евгений Белов

3. Максим Зубцов

4. Александр Гребенько

5. Константин Тиунов

6. Владимир Фролов

7. Андрей Феллер

8. Алексей Шемякин

9. Артем Николаев

10. Дмитрий Кондрашов

11. Андрей Зародов

12. Виктор Семенов...

14. Алексей Виценко...

20. Дмитрий Баграшов

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.