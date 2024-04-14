Лыжи. Чемпионат России. Семиков, Белов, Гребенько, Тиунов, Феллер, Шемякин выступят в классическом масс-старте на 70 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Евгений Белов Алексей Виценко Андрей Феллер Илья Семиков Артем Николаев Владимир Фролов Александр Гребенько Максим Зубцов Алексей Шемякин Дмитрий Баграшов Виктор Семенов Константин Тиунов Лыжи

14 апреля на чемпионате России по лыжам пройдет классический масс-старт на 70 км.

Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024

Мончегорск

70 км, масс-старт, классический стиль

Мужчины

Начало – 10.00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Илья Семиков

2. Евгений Белов

3. Максим Зубцов

4. Александр Гребенько

5. Константин Тиунов

6. Владимир Фролов

7. Андрей Феллер

8. Алексей Шемякин

9. Артем Николаев

10. Дмитрий Кондрашов

11. Андрей Зародов

12. Виктор Семенов...

14. Алексей Виценко...

20. Дмитрий Баграшов

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

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