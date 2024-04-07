Александр Большунов: «Сегодня самая сложная гонка. Ощущения такие же, как когда первый раз поднимался на Альпе Чермис»

Александр Большунов прокомментировал свое выступление в масс-старте в гору.

Большунов занял третье место, уступив Савелию Коростелеву и Алексею Червоткину.

«Всем спасибо, но сегодня самая сложная гонка. Наверное, ощущения такие же, как когда я первый раз поднимался на Альпе Чермис.

Нереально вставило, особенно в концовке. Мне главное было все‑таки доехать до финиша и спокойно полежать после финишной черты.

Поздравляю Савелия Коростелева, эта гора сложная, возможно, сложнее, чем Альпе Чермис. Ну и здесь у нас покрасивее. Я думаю, и трансляция эта соберет большое количество просмотров, причем не только в России, но и за рубежом.

Всем будет интересно посмотреть, что мы здесь придумали. А придумали мы гораздо лучше, чем у них», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.