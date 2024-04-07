Александр Большунов: «Сегодня самая сложная гонка. Ощущения такие же, как когда первый раз поднимался на Альпе Чермис»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски Кубок России Александр Большунов Савелий Коростелев Лыжи

Александр Большунов прокомментировал свое выступление в масс-старте в гору.

Большунов занял третье место, уступив Савелию Коростелеву и Алексею Червоткину.

«Всем спасибо, но сегодня самая сложная гонка. Наверное, ощущения такие же, как когда я первый раз поднимался на Альпе Чермис.

Нереально вставило, особенно в концовке. Мне главное было все‑таки доехать до финиша и спокойно полежать после финишной черты.

Поздравляю Савелия Коростелева, эта гора сложная, возможно, сложнее, чем Альпе Чермис. Ну и здесь у нас покрасивее. Я думаю, и трансляция эта соберет большое количество просмотров, причем не только в России, но и за рубежом.

Всем будет интересно посмотреть, что мы здесь придумали. А придумали мы гораздо лучше, чем у них», – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

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8 комментариев
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Жаль Спицова не было. Привез бы наверное в районе минуты
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Согласен с Сашей. Эта гонка как минимум не хуже, а во многом (сложность подъема, ширина и общее качество трассы, живописные снежные виды) даже лучше Альпе Чермис
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В 2019 на горе Санычу было тяжелее на мой взгляд.
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