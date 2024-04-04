Вяльбе о матчевой встрече с норвежцами: «Никто не поедет в Россию бесплатно, а я не считаю нужным их кормить, эти люди оказались самыми большими русофобами»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии сборная Норвегии жен Елена Вяльбе Матч ТВ Лыжи

Елена Вяльбе высказалась против матчевой встречи с норвежскими лыжниками.

— Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин предлагал идею матчевой встречи с норвежскими лыжниками. Реально ли провести такое соревнование с норвежцами?

— Да, министр предлагал пригласить норвежцев. Я не хочу ни перед кем унижаться. Никто не поедет в Россию бесплатно, а я не считаю нужным кормить норвежцев, эти люди оказались самыми большими русофобами.

Пусть они варятся в своей кухне, рассказывают что угодно. Кто‑то из норвежских спортсменов якобы говорит, что сожалеет о том, что русские не выступают на международных соревнованиях. Но я не верю им, — сказала Вяльбе.

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2 комментария
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Не нужно кормить Норвегию, надо продолжить кормить Кавказ
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Да елы-палы, вы уже определитесь там, кто самый большой русофоб - норвежец, немец, англичанин, украинец, молдаванин, француз, американец, финн, прибалт, поляк, швед.
Думаю, надо провести игры для русофобов и победителю Вяльбе лично вручит награду "самый большой русофоб". А то так и будем гадать - кого нужно ненавидеть больше всех...
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