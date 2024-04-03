РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов

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РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.

В случае одобрения запроса спортсмен получает разрешение по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством. 

«В марте в РУСАДА поступило 20 запросов на оформление терапевтического использования», – сообщили в агентстве. В январе в РУСАДА поступило 9 аналогичных запросов, в феврале – 23.

С января по декабрь 2023 года РУСАДА получило 117 запросов на оформление терапевтического использования, 69 запросов было одобрено. 

2 комментария
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Ответ Olga.t
Русада рушит стереотипы, что ТИ получают исключительно норвежцы и "пиндосы".
Дело не в получении ТИ.
ТИ получают практически все, получившие травму. И это абсолютно нормально.
Ненормально, когда получив ТИ продолжают выступать. Как Байлз, как Серена, которая получив ТИ на обезболивающие играла на турнире в Париже.
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