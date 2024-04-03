РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.

В случае одобрения запроса спортсмен получает разрешение по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством.

«В марте в РУСАДА поступило 20 запросов на оформление терапевтического использования», – сообщили в агентстве. В январе в РУСАДА поступило 9 аналогичных запросов, в феврале – 23.

С января по декабрь 2023 года РУСАДА получило 117 запросов на оформление терапевтического использования, 69 запросов было одобрено.