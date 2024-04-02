Белорусская лыжница Королева: «Даже мысли о смене гражданства не возникало. Будем набираться опыта и расти на российских соревнованиях»

Теги лыжные гонки сборная Беларуси жен Кубок России Анна Королева Лыжи

Белорусская лыжница Анна Королева заявила, что не собирается менять гражданство.

«У меня даже мысли о смене гражданства не возникало. Мне нравится работать с моим тренером, которая знает меня с самого детства и проповедует индивидуальный подход.

Я хочу и дальше работать с Инной Васильевной [Козловой]. На момент отстранения я на Кубке мира в топ-30 не попадала. О какой смене гражданства может идти речь? Зачем?

Мы будем набираться опыта и расти на российских соревнованиях. Рано или поздно все закончится, нас вновь допустят до международных стартов», – сказала Королева. 

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