Белорусская лыжница Королева: «Даже мысли о смене гражданства не возникало. Будем набираться опыта и расти на российских соревнованиях»

Белорусская лыжница Анна Королева заявила, что не собирается менять гражданство.

«У меня даже мысли о смене гражданства не возникало. Мне нравится работать с моим тренером, которая знает меня с самого детства и проповедует индивидуальный подход.

Я хочу и дальше работать с Инной Васильевной [Козловой]. На момент отстранения я на Кубке мира в топ-30 не попадала. О какой смене гражданства может идти речь? Зачем?

Мы будем набираться опыта и расти на российских соревнованиях. Рано или поздно все закончится, нас вновь допустят до международных стартов», – сказала Королева.