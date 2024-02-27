Комментатор Всеволод Соловьев: «В плане организации жизни Москва – один из лучших городов мира. А Нью-Йорк после снегопада встает намертво»

Теги лыжные гонки Всеволод Соловьев Лыжи

Комментатор Всеволод Соловьев сравнил жизнь в России и США.

После учебы в МГУ Соловьев, сейчас комментирующий лыжи на «Матч ТВ», получал бизнес-образование в США, потом отправился в путешествие по Америке, но в итоге вернулся в Москву.

– Ты успел пожить еще и в Лос-Анджелесе. Как ты там оказался?

– После Москвы жить в Альбукерке было морально сложно. Прекрасно теперь понимаю главного героя сериала «Во все тяжкие» Уолтера Уайта. Размазанные по огромной территории одинаковые коричневые домики, ничего не происходит, общественного транспорта почти нет, без машины ты вообще не человек... Беспросветное уныние.

Так я понял, что нужно валить в Нью-Йорк или Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе у меня были какие-то друзья, почти договорился, что буду выступать за университетскую команду в легкоатлетических кроссах. Но в тот период ко мне в США приезжали родители, мама умерла. Уехал домой, месяц меня не было, на спортивную стипендию я не попал.

Так что забил на спорт и просто учился в Калифорнийском университете. И только на последнем курсе увлекся сначала триатлоном, а потом велоспортом. Организовал студенческую команду и полюбил этот спорт всей душой.

– Как ты после такой насыщенной жизни решился вернуться в Россию?

– Мне уже было ближе к 30, стало понятно, что нужно что-то решать со своей жизнью. У меня оставались сбережения с американской работы, и я подумал: когда, если не сейчас? И полтора года путешествовал!

Но на самом деле кочевая жизнь тоже надоедает. Полтора года я жил в хостелах или съемных углах. С одной стороны, классно – постоянно знакомиться с людьми, менять обстановку. Но с другой, каждый раз все повторяется очень похоже. Поймал себя на том, что уже говорю про себя одними и теми же словами.

У меня были с собой только два рюкзака, причем в них помещались педали и велотуфли. У меня же 49 размер ноги, найти обувь – проблема. Тусы у океана, серферская жизнь, когда тебе из одежды нужны только шорты и шлепанцы – волшебно. Но в какой-то момент захотелось ощущения дома. Так что я не жалею, что вернулся.

– Почему Москва?

– Я люблю Москву, хотя здесь и не родился. В плане организации жизни это один из лучших городов мира. Да, как и везде, есть пробки, зато почти все работает круглосуточно, нормально функционируют городские службы.

Допустим, Нью-Йорк после сильного снегопада встает намертво, убирать снег никто даже не пытается. Однажды было такое, что в Нью-Йорке метро сломалось из-за снегопада и я два часа шел пешком до ближайшей работающей станции.

А в Альбукерке, где снегопады бывают крайне редко, однажды из-за снега объявили три выходных. Ну, не могут они его расчистить, и все! – сказал Соловьев.

Новый голос лыж: перевернул карьеру учебой в США, кочевал 1,5 года, комментировал 28 часов подряд

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36 комментариев
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Ага, а Москва наверно не встаёт в 10 бальные пробки? Снегоуборочные сразу с облаков снег собирают в самосвалы
+52
-7
+45
Ну значит Питер — это абсолютно худший город в мире после снега. Менее комфортного города зимой тяжело представить, сам недавно на себе ощутил.
+43
-3
+40
На самом деле, все мегаполисы плюс-минус одинаковые. Просто в одних ты знаешь чё почем, а в другие только приехал и идешь пешком две станции. Я тоже первое время в Лондоне выхватывал как всё тухло, а потом просто узнал, как тут надо реагировать на проблемы с метро и т.п. Также в Москве, когда тупил, то час на садовом в пробке стоял, а когда кукушкой думал, то за 20 минут по выделенке на автобусах. В Лондоне такие же маршуты есть, где чё объехать и как добраться.

Чисто на опыте всё открывается. В России мы родились и нам всё понятно. Естественно будет лучше по базе.
+36
0
+36
Отъедь от Москвы на пару километров, центральный ты наш.
+32
-12
+20
Москва - удобный город ровно на столько, на сколько вся остальная страна на это работает. В Америке огромное количество городов, которые примерно одного уровня: почти все столицы штатов и все крупные города. Условная «Кока-кола» по-прежнему сидит в Атланте и не переезжает в Нью-Йорк и тд. Если бы все эти бабки были централизованы в одном городе, это был бы рай на земле, наверное
+21
-2
+19
А ещё там не гры и эти, ну которые нетрадиционные
+18
-4
+14
Удивительно было иное, учитывая, что Москву вся Россия кормит.
+21
-7
+14
Ответ Геннадий Тёкин
И что? Я живу в 140 км. от Москвы, да тут не Москва, но и не Нью-Йорк.
Да уж точно не Нью-Йорк))
+17
-4
+13
Сколько раз снегопад обрушивается на НЙ и Москву?
+12
-1
+11
Ответ KOT_B_yHTAX
видимо в Якутии не жили?
В Якутии выпадает меньше снега, чем в Петербурге, неудачный пример. Хороший пример Камчатка - самый снежный регион России.
+9
-1
+8
Ответ andyon
Несколько лет назад проходила инфа, что больше половины бюджета Москвы финансируется НДФЛом. Так что вопрос еще, кто кого кормит, особенно, что касается дотационных регионов
Добывающие и производственные предприятия реально работают в регионах, а свои штаб-квартиры держат в Москве. Офисному планктону в Москве платят больше, чем простым работягам на местах, вот НДФЛа и залейся. И аппарат госчиновников тоже главным образом в Москве сидит, деньги на зарплату получает федеральные, а НДФЛ от них идет городу.
Лично меня это устраивает, так как неподалеку от Москвы, но для развития страны были бы лучше более децентрализованные экономика и управление.
+7
-1
+6
Ответ npodgornov
На самом деле, все мегаполисы плюс-минус одинаковые. Просто в одних ты знаешь чё почем, а в другие только приехал и идешь пешком две станции. Я тоже первое время в Лондоне выхватывал как всё тухло, а потом просто узнал, как тут надо реагировать на проблемы с метро и т.п. Также в Москве, когда тупил, то час на садовом в пробке стоял, а когда кукушкой думал, то за 20 минут по выделенке на автобусах. В Лондоне такие же маршуты есть, где чё объехать и как добраться. Чисто на опыте всё открывается. В России мы родились и нам всё понятно. Естественно будет лучше по базе.
А какие проблемы в Лондоне с метро? Утром битком а так всё по расписанию. Есть подземное, наземное метро, автобусы по минутам ходят. Тухлоты там не увидел.
+8
-2
+6
Ответ Сергей
А ещё там не гры и эти, ну которые нетрадиционные
Трансформеры всякие.
+5
-1
+4
я желаю всем к 30 годам рассказывать ..... уменя оставались сбережения с работы в итоге я полтора года путешествовал! Но на самом деле кочевая жизнь тоже надоедает.
+4
0
+4
Ответ Геннадий Тёкин
И что? Я живу в 140 км. от Москвы, да тут не Москва, но и не Нью-Йорк.
Сильно удивился бы, увидев небоскребы Манхэттена в условных Переяславле или Зарайске:) Как понимаю, вы живете в городе примерно такого размера. Если что, я сам родом из небольшого города и с теплотой отношусь к небольшим городкам в центральной России с богатой историей, но сравнивать их с Нью-Йорком - гигантским мегаполисом, куда приезжают люди со всего света, - на мой взгляд, странно
+4
0
+4
Вспоминаю дикую жару и смог в Москве в августе 2010 года, когда горели торфяники. Невозможно было находиться в общественном транспорте. В помещениях, в том числе в административных зданиях, дико не хватало кондиционеров и увлажнителей воздуха. Нахождение в городе было просто мучением. На выходные выезжал к родителям в Тульскую область, чтобы хотя бы подышать нормально.
Это случилось, потому что Москва была плохо готова к такой жаре и смогу? Нет, потому что это исключительное (можно сказать, экстремальное) событие для наших широт и климатических условий. Аналогично - сильный снегопад в Нью-Йорке. Это исключительное и крайне редкое событие. Последний раз сильный снегопад там произошел зимой 2021 года. Возможно, о нем говорит комментатор. А в целом, не бывает идеальных городов, в особенности мегаполисов. Везде будут свои темные стороны, грязные углы, неустроенность и банальный человеческий фактор. Чисто - не там, где хорошо убирают, а там, где не мусорят
+3
-1
+2
А Москва после ледяного дождя не стоит в пробках
+3
-1
+2
Жаль вся Россия в Москву переехать не может)
+1
0
+1
По поводу снега в НЙ это правда. У нас один раз никто кроме меня не вышел на работу после сильного снегопада
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Почему жители Нью-Йорка не понимают, какой проигрышный вариант им достался, и не рвутся массово на ПМЖ в Москву?
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Был в Чикаго в 2017 году и в марте месяце у них неожиданно случился сильнейший снегопад. Перенесли рейсы самолетов но дороги расчистили за 2-3 часа. Он случился ночью и утром а в районе 12 мы ехали в сам Чикаго из пригорода и все было вполне пристойно. Точно лучше чем в Питере где я живу.
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Ответ Лыж_Ник
В Якутии выпадает меньше снега, чем в Петербурге, неудачный пример. Хороший пример Камчатка - самый снежный регион России.
Вы сейчас серьёзно? ))) В Якутии не бывало зим без снега.
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Ответ KOT_B_yHTAX
Вы сейчас серьёзно? ))) В Якутии не бывало зим без снега.
Абсолютно. Якутск 2ой снеговой район, СПб третий. Петропавловск-Камчатский 7ой. Сам был удивлён, когда узнал.
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Ответ Лыж_Ник
В Якутии выпадает меньше снега, чем в Петербурге, неудачный пример. Хороший пример Камчатка - самый снежный регион России.
Просто при минус 30 уже на снег пофиг) про минус 40 даже и не говорю
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Ответ Makeav
Ну значит Питер — это абсолютно худший город в мире после снега. Менее комфортного города зимой тяжело представить, сам недавно на себе ощутил.
А мы тут живём)))
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Рад за Москву!
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