Комментатор Всеволод Соловьев: «В плане организации жизни Москва – один из лучших городов мира. А Нью-Йорк после снегопада встает намертво»

Комментатор Всеволод Соловьев сравнил жизнь в России и США.

После учебы в МГУ Соловьев, сейчас комментирующий лыжи на «Матч ТВ», получал бизнес-образование в США, потом отправился в путешествие по Америке, но в итоге вернулся в Москву.

– Ты успел пожить еще и в Лос-Анджелесе. Как ты там оказался?

– После Москвы жить в Альбукерке было морально сложно. Прекрасно теперь понимаю главного героя сериала «Во все тяжкие» Уолтера Уайта. Размазанные по огромной территории одинаковые коричневые домики, ничего не происходит, общественного транспорта почти нет, без машины ты вообще не человек... Беспросветное уныние.

Так я понял, что нужно валить в Нью-Йорк или Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе у меня были какие-то друзья, почти договорился, что буду выступать за университетскую команду в легкоатлетических кроссах. Но в тот период ко мне в США приезжали родители, мама умерла. Уехал домой, месяц меня не было, на спортивную стипендию я не попал.

Так что забил на спорт и просто учился в Калифорнийском университете. И только на последнем курсе увлекся сначала триатлоном, а потом велоспортом. Организовал студенческую команду и полюбил этот спорт всей душой.

– Как ты после такой насыщенной жизни решился вернуться в Россию?

– Мне уже было ближе к 30, стало понятно, что нужно что-то решать со своей жизнью. У меня оставались сбережения с американской работы, и я подумал: когда, если не сейчас? И полтора года путешествовал!

Но на самом деле кочевая жизнь тоже надоедает. Полтора года я жил в хостелах или съемных углах. С одной стороны, классно – постоянно знакомиться с людьми, менять обстановку. Но с другой, каждый раз все повторяется очень похоже. Поймал себя на том, что уже говорю про себя одними и теми же словами.

У меня были с собой только два рюкзака, причем в них помещались педали и велотуфли. У меня же 49 размер ноги, найти обувь – проблема. Тусы у океана, серферская жизнь, когда тебе из одежды нужны только шорты и шлепанцы – волшебно. Но в какой-то момент захотелось ощущения дома. Так что я не жалею, что вернулся.

– Почему Москва?

– Я люблю Москву, хотя здесь и не родился. В плане организации жизни это один из лучших городов мира. Да, как и везде, есть пробки, зато почти все работает круглосуточно, нормально функционируют городские службы.

Допустим, Нью-Йорк после сильного снегопада встает намертво, убирать снег никто даже не пытается. Однажды было такое, что в Нью-Йорке метро сломалось из-за снегопада и я два часа шел пешком до ближайшей работающей станции.

А в Альбукерке, где снегопады бывают крайне редко, однажды из-за снега объявили три выходных. Ну, не могут они его расчистить, и все! – сказал Соловьев.

Новый голос лыж: перевернул карьеру учебой в США, кочевал 1,5 года, комментировал 28 часов подряд