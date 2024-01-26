Микаэлу Шиффрин доставили в больницу после падения на Кубке мира в Кортина-д’Ампеццо

Теги Кубок мира травмы горные лыжи сборная США жен Микаэла Шиффрин Лыжи

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин получила травму на Кубке мира в Италии.

Лидер общего зачета Кубка мира потеряла равновесие после трамплина в скоростном спуске на трассе в Кортина-д’Ампеццо и влетела в оградительную сетку. 

После помощи врачей горнолыжница поднялась, но не могла наступать на левую ногу.

Ее отправили в больницу на вертолете.

Две недели назад парень Микаэлы горнолыжник Александр Кильде перенес операцию после падения на Кубке мира в Венгене.

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5 комментариев
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Ответ гилберт
Микаэла девушка мнительная, склонная к фатализму. Ожидаемое падение. Надеюсь скоро вернётся на трассу.
Где это оно ожидаемое? Она сколько даунхилов ходила за карьеру? Не у всех спусковиков столько есть за плечами. И что, она везде падала, что-ли? Хотя травма Килдяна может повлияла. Он там серьёзно расшибся.
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Микаэле здоровья!
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здоровья!
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