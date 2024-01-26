Микаэлу Шиффрин доставили в больницу после падения на Кубке мира в Кортина-д’Ампеццо

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин получила травму на Кубке мира в Италии.

Лидер общего зачета Кубка мира потеряла равновесие после трамплина в скоростном спуске на трассе в Кортина-д’Ампеццо и влетела в оградительную сетку.

После помощи врачей горнолыжница поднялась, но не могла наступать на левую ногу.

Ее отправили в больницу на вертолете.

Две недели назад парень Микаэлы горнолыжник Александр Кильде перенес операцию после падения на Кубке мира в Венгене.