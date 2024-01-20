Александр Завьялов: «У Большунова невероятное мастерство, которое оттачивалось годами тренировок»

Александр Завьялов высказался об успехе Александра Большунова в текущем сезоне.

Лыжник выиграл все 15 гонок на Кубке России с начала сезона.

– еще в межсезонье задумывался о завершении карьеры из‑за тяжелой травмы спины, но в сезоне выиграл все гонки. Как такое возможно?

– Значит так Юрий Викторович Бородавко с ним поработал. Они вместе уже много лет. До этого Сашу тренировал его отец. У Большунова и Бородавко уже давно выработан стиль работы, в котором уделяется внимание определенным аспектам – заход на подъем, уход с подъема, рывковая работа. Я сам бегал с Юрием Викторовичем, знаю стиль его подготовки.

Саша все эти аспекты отрабатывает уже не один год. У него все это получается не только в России. Он и раньше побеждал за счет своих рывков в подъем на Олимпиаде и чемпионатах мира. У Большунова невероятное мастерство, которое оттачивалось годами тренировок, – сказал трехкратный призер Олимпийских игр.

– Почему никто не может навязать Большунову борьбу? Все знают, что он будет делать…

– Дело не в этом. Просто под Сашу невозможно подстроиться. Он тренируется на такой скорости, что никто не может выдержать темп. Когда я сам бегал, у меня была непонятная ширина шага на классике, под которую никто не мог подстроиться. Идет человек сзади и все время на меня натыкается. Вот у Большунова такой стиль, что ребята даже среагировать не успевают, когда он начинает рывок, – добавил Завьялов.