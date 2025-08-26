Большунов посетил главный храм ВС РФ в Подмосковье вместе с семьей
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов вместе с женой и дочерью посетил главный храм Вооруженных сил РФ в Подмосковье.
Фото в соцсети опубликовала супруга спортсмена.
В прошлом сезоне Большунов занял третье место в общем зачете Кубка России. На соревнованиях под эгидой международной федерации (FIS) россияне на данный момент не выступают.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
