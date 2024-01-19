Лыжи. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Истомина и Мальцев победили в коньковых «разделках», Устюгов – 13-й
Истомина и Мальцев выиграли коньковые гонки на чемпионате войск национальной гвардии.
Лыжные гонки
Чемпионат войск национальной гвардии РФ
Сыктывкар
Мужчины
15 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Артем Мальцев – 34.50,2
2. Денис Спицов – 30,8
3. Евгений Семяшкин – 46,6
4. Евгений Белов – 47,9
5. Максим Зубцов – 1.08,6
6. Илья Порошкин – 1.14,8...
13. Сергей Устюгов – 1.53,8...
27. Глеб Ретивых – 4.29,9
Женщины
5 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Мария Истомина – 13.00,3
2. Елизавета Пантрина – 9,2
3. Алена Баранова – 39,2
4. Ирина Ибрагимова – 42,9
5. Анастасия Фалеева – 43,2
6. Дарья Рогозина – 53,2