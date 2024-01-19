Лыжи. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Истомина и Мальцев победили в коньковых «разделках», Устюгов – 13-й

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Евгений Белов Глеб Ретивых Сергей Устюгов Артем Мальцев Денис Спицов Дарья Рогозина Мария Истомина Илья Порошкин Максим Зубцов Алена Баранова Анастасия Фалеева Елизавета Пантрина (Бекишева) Ирина Ибрагимова Лыжи

Истомина и Мальцев выиграли коньковые гонки на чемпионате войск национальной гвардии.

Лыжные гонки

Чемпионат войск национальной гвардии РФ 

Сыктывкар

Мужчины

15 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Артем Мальцев – 34.50,2

2. Денис Спицов – 30,8

3. Евгений Семяшкин – 46,6

4. Евгений Белов – 47,9

5. Максим Зубцов – 1.08,6

6. Илья Порошкин – 1.14,8...

13. Сергей Устюгов – 1.53,8...

27. Глеб Ретивых – 4.29,9

Женщины

5 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Мария Истомина – 13.00,3

2. Елизавета Пантрина – 9,2

3. Алена Баранова – 39,2

4. Ирина Ибрагимова – 42,9

5. Анастасия Фалеева – 43,2

6. Дарья Рогозина – 53,2

4 комментария
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Охренеть, какая уже новость про Лося, а специалиста по Устюговской подготовки нет! Щеглот вернись!
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Пантрина оклемалась, у Лося движение вверх, но пропасть серьезная..
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Прогресс,..да же вспомнишь армию,когда на первенстве армии бегаешь на ,,Эстонии"",а на первенстве части ,на ,, Уссурийских"..Все равно круто,когда знаешь,спустя много лет что на трассах,где катался ты,выступают именитые всему миру лыжники.
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Ответ F242
Пантрина оклемалась, у Лося движение вверх, но пропасть серьезная..
Ну какое вверх? Учитывая, что конек его конек. 2 минуты Мальцу это минимум 2,5 Болле. Только спринт и то, если очень повезет и молодежь не нагнет
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