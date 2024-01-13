Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в скоростном спуске, Сарразен – 2-й, Парис – 3-й

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Швейцарец Марко Одерматт выиграл скоростной спуск на Кубке мира по горным лыжам.

Горные лыжи

Кубок мира

Венген, Швейцария

Мужчины

Скоростной спуск

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.25,64

2. Сиприен Сарразен (Франция) – 0,59

3. Доминик Парис (Италия) – 1,92

4. Адриан Смисет Сейерстед (Норвегия) – 2,20

5. Винсент Крихмайер (Австрия) – 2,49

6. Адриен Тео (Франция) – 2,55

7. Нильс Аллегре (Франция) – 2,72

8. Нильс Хинтерманн (Швейцария) – 2,74

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2 комментария
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Бедный Килде :( кто-нибудь знает насколько серьезная травма?
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Парис, это тот, кто стырил жену у Менелая?
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