Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в скоростном спуске, Сарразен – 2-й, Парис – 3-й
Швейцарец Марко Одерматт выиграл скоростной спуск на Кубке мира по горным лыжам.
Горные лыжи
Кубок мира
Венген, Швейцария
Мужчины
Скоростной спуск
1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.25,64
2. Сиприен Сарразен (Франция) – 0,59
3. Доминик Парис (Италия) – 1,92
4. Адриан Смисет Сейерстед (Норвегия) – 2,20
5. Винсент Крихмайер (Австрия) – 2,49
6. Адриен Тео (Франция) – 2,55
7. Нильс Аллегре (Франция) – 2,72
8. Нильс Хинтерманн (Швейцария) – 2,74