Юрий Бородавко: «Терентьев выздоравливает, уже тренируется. Он постарается набрать форму к Спартакиаде»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Александр Терентьев Лыжи

Юрий Бородавко рассказал о состоянии олимпийского призера Александра Терентьева.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил «Матч ТВ», что Александр Терентьев, пропускающий пятый этап Альфа‑Банк Кубка России из‑за болезни, приступил к тренировкам.

Из-за болезни лыжник пропускает пятый Альфа‑Банк Кубка России в Мирном.

«Александр выздоравливает, он уже тренируется. Будем надеяться, что он восстановится к сбору в Цахкадзоре. Он постарается набрать форму к Спартакиаде», – сказал тренер сборной России Бородавко.

Спартакиада сильнейших пройдет с 9 по 18 февраля, соревнования по лыжным гонкам примет Тюмень.

Терентьев – двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022.

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