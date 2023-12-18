Лыжница Фалеева: «Раньше мы смотрели по ТВ только биатлон, а про лыжи никогда не было слышно. Сейчас же мы идем с ним на одном уровне заинтересованности»

Анастасия Фалеева сравнила популярность лыжных гонок и биатлона.

«Кубок России и другие внутренние лыжные старты? Это отличная альтернатива [международным соревнованиям]. На самом деле, я очень рада, что сейчас в России получилось продвинуть лыжные гонки и лыжный спорт в целом.

Если вспомнить, раньше мы смотрели по телевизору только биатлон и радовались за биатлонистов, а про лыжи никогда, ничего и нигде не было слышно. Сейчас же мы идем с биатлоном на одном уровне заинтересованности, даже какие-то сборы у нас пересекаются, и это очень достойно.

То, что сделали для нас тут, какие условия создают, – на данном этапе лучше не придумаешь. У нас есть и трансляции, и отличные трассы для проведения соревнований, и призовые. В целом, лыжные гонки ни в чем не нуждаются, если мы смотрим на соревновательный фактор. Все борются за общий зачет, есть интерес, азарт.

Раньше такого не было – никто никогда не смотрел в общий зачет, всем было все равно, как мне кажется. А сейчас есть борьба за очки, все стараются бегать все гонки подряд. Это интересно. Такой Кубок мира, но внутрироссийский», – сказала российская лыжница Фалеева, которая сейчас идет четвертой в общем зачете Кубка России.