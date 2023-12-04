Наталья Терентьева: «Не делала еще ни одной скоростной работы – то одна травма беспокоит, то другая. Вроде они незначительные, но не прекращаются»

Наталья Терентьева рассказала, что травмы мешают ей полноценно тренироваться .

– Не делала еще ни одной скоростной работы. То одна травма начинает беспокоить, то другая. Сами по себе они вроде незначительные, то есть не выбивают надолго. Но и не прекращаются.

Юрий Викторович Бородавко сказал даже как-то в личном разговоре, что это может быть своего рода расплатой за все предыдущие годы. Если посчитать, у меня ведь начиная с юниорского возраста вообще не возникало никаких проблем со здоровьем.

– А перелом руки в 2021-м за месяц до чемпионата мира?

– Тот перелом не в счет, это было дело случая. И даже тот сезон, кстати, я проводила с тотальной самоотдачей. Больших перерывов в работе у меня тоже не было. Конечно, ни один организм такого не выдержит, всё-таки нужно иногда сбавлять нагрузку.

– Может быть, действительно следовало взять паузу после Игр в Пекине? Тем более сейчас все еще больше к этому располагает: нет международных соревнований, не требуется отстаивать собственный статус, появилась семья, можно позволить себе задуматься не только о спорте.

– Понимаю, что вы имеете в виду, но всему свое время, как говорится, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.