Наталья Терентьева: «Не делала еще ни одной скоростной работы – то одна травма беспокоит, то другая. Вроде они незначительные, но не прекращаются»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Терентьева (Непряева) Лыжи

Наталья Терентьева рассказала, что травмы мешают ей полноценно тренироваться .

– Не делала еще ни одной скоростной работы. То одна травма начинает беспокоить, то другая. Сами по себе они вроде незначительные, то есть не выбивают надолго. Но и не прекращаются.

Юрий Викторович Бородавко сказал даже как-то в личном разговоре, что это может быть своего рода расплатой за все предыдущие годы. Если посчитать, у меня ведь начиная с юниорского возраста вообще не возникало никаких проблем со здоровьем.

– А перелом руки в 2021-м за месяц до чемпионата мира?

– Тот перелом не в счет, это было дело случая. И даже тот сезон, кстати, я проводила с тотальной самоотдачей. Больших перерывов в работе у меня тоже не было. Конечно, ни один организм такого не выдержит, всё-таки нужно иногда сбавлять нагрузку.

– Может быть, действительно следовало взять паузу после Игр в Пекине? Тем более сейчас все еще больше к этому располагает: нет международных соревнований, не требуется отстаивать собственный статус, появилась семья, можно позволить себе задуматься не только о спорте.

– Понимаю, что вы имеете в виду, но всему свое время, как говорится, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022. 

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