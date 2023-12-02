Юрий Бородавко: «Большунов набирает форму постепенно. То, что он смог так пробежать классикой и выиграть этап, стало приятным сюрпризом»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Спорт-Экспресс Лыжи

Юрий Бородавко заявил, что победа Большунова стала для него сюрпризом.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл классический спринт на этапе Кубка России в Тюмени.

«Он не провел определенную тренировочную работу, которая касается спринта. Видно, что он набирает форму постепенно.

Спринтерские забеги классикой для него не совсем привычны, потому что в последнее время он мог тренироваться только коньком.

То, что он смог классикой так пробежать и выиграть этап, для меня это стало приятным сюрпризом», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам. 

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