Юрий Бородавко: «Большунов набирает форму постепенно. То, что он смог так пробежать классикой и выиграть этап, стало приятным сюрпризом»

Юрий Бородавко заявил, что победа Большунова стала для него сюрпризом.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл классический спринт на этапе Кубка России в Тюмени.

«Он не провел определенную тренировочную работу, которая касается спринта. Видно, что он набирает форму постепенно.

Спринтерские забеги классикой для него не совсем привычны, потому что в последнее время он мог тренироваться только коньком.

То, что он смог классикой так пробежать и выиграть этап, для меня это стало приятным сюрпризом», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.