Сундлинг и Сван не выступят на этапе Кубка мира в Йелливаре из-за коронавируса, у Карлссон также положительный тест

Йонна Сундлинг и Линн Сван пропустят этап Кубка мира в Йелливаре.

Шведские лыжницы сдали положительный тест на коронавирус.

Фрида Карлссон тоже получила положительный результат теста, однако у нее нет симптомов болезни. Карлссон пока не снималась с соревнований, она находится в изоляции и примет решение после повторного теста.

Также на старт не выйдет Вильям Поромаа, который сдал положительный тест на ковид еще на первом этапе в Руке.

«Ситуация явно не лучшая, и в настоящее время мы принимаем ряд мер, чтобы минимизировать дальнейшее распространение инфекции», – заявил врач национальной сборной Швеции Рикард Нобериус.