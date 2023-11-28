Сундлинг и Сван не выступят на этапе Кубка мира в Йелливаре из-за коронавируса, у Карлссон также положительный тест
Йонна Сундлинг и Линн Сван пропустят этап Кубка мира в Йелливаре.
Шведские лыжницы сдали положительный тест на коронавирус.
Фрида Карлссон тоже получила положительный результат теста, однако у нее нет симптомов болезни. Карлссон пока не снималась с соревнований, она находится в изоляции и примет решение после повторного теста.
Также на старт не выйдет Вильям Поромаа, который сдал положительный тест на ковид еще на первом этапе в Руке.
«Ситуация явно не лучшая, и в настоящее время мы принимаем ряд мер, чтобы минимизировать дальнейшее распространение инфекции», – заявил врач национальной сборной Швеции Рикард Нобериус.
В случае с Липкой даже и тест не был предъявлен. Липка предложил поверить ему на слово, что мол он на ногах, но его слегка пошатывает. И это мол и есть ковид, спешите видеть. И тоже на карантин не закатали ни одного кто с ним контактировал.