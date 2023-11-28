Сундлинг и Сван не выступят на этапе Кубка мира в Йелливаре из-за коронавируса, у Карлссон также положительный тест

Теги Кубок мира сборная Швеции жен сборная Швеции Йонна Сундлинг Фрида Карлссон Линн Сван коронавирус Вильям Поромаа Лыжи

Йонна Сундлинг и Линн Сван пропустят этап Кубка мира в Йелливаре.

Шведские лыжницы сдали положительный тест на коронавирус. 

Фрида Карлссон тоже получила положительный результат теста, однако у нее нет симптомов болезни. Карлссон пока не снималась с соревнований, она находится в изоляции и примет решение после повторного теста. 

Также на старт не выйдет Вильям Поромаа, который сдал положительный тест на ковид еще на первом этапе в Руке. 

«Ситуация явно не лучшая, и в настоящее время мы принимаем ряд мер, чтобы минимизировать дальнейшее распространение инфекции», – заявил врач национальной сборной Швеции Рикард Нобериус. 

5 комментариев

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Rygeek
Что-то лидеров с самого начала сезона так выкашивает.
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Грюденфельдер
Даже если Фрида не выйдет , в эстафете шведки могут на 1е место претендовать. Моа Лундгрен- Эбба- Илар - Рибом. Эбба вытянет отрыв который Лундгрен может отдать а Илар с Рибом в норме.
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Щеглот
Что-то нравы подозрительно смягчились. Раньше бы в ту же секунду, как у Поромаа сработал тест, всех бы контактирующих закатали на карантин. А сейчас гуляй рванина.

В случае с Липкой даже и тест не был предъявлен. Липка предложил поверить ему на слово, что мол он на ногах, но его слегка пошатывает. И это мол и есть ковид, спешите видеть. И тоже на карантин не закатали ни одного кто с ним контактировал.
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Vicing Charlsson
Просто катастрофа.
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Грюденфельдер
Ответ Щеглот
Что-то нравы подозрительно смягчились. Раньше бы в ту же секунду, как у Поромаа сработал тест, всех бы контактирующих закатали на карантин. А сейчас гуляй рванина. В случае с Липкой даже и тест не был предъявлен. Липка предложил поверить ему на слово, что мол он на ногах, но его слегка пошатывает. И это мол и есть ковид, спешите видеть. И тоже на карантин не закатали ни одного кто с ним контактировал.
Да правила поменялись , теперь все на свой страх и риск
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