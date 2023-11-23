Елена Вяльбе: «Главное, что состояние спины позволило Большунову вообще выйти на старт, потому что у него есть проблемы со здоровьем»

Елена Вяльбе прокомментировала победу Александра Большунова на Кубке России.

Второе место в коньковой гонке с раздельным стартом на 15 км занял Артем Мальцев, третье – Савелий Коростелев.

«Александр сегодня выиграл гонку. И самое главное – это то, что состояние спины позволило ему вообще выйти на старт. Потому что у него есть проблемы со здоровьем.

Сейчас он пообщается с тренером, завтра у нас выходной день, он покатается и примет решение, будет ли выступать в следующей гонке.

Я очень рада за ребят, ставших призерами. Потому что Артем в прошлом году так хорошо не выступал, а в этом году летом болел больше всех. Он молодец, смог сегодня проявить себя.

А что касается Савелия, то мне понравилось, как он разложился в гонке по дистанции. Все сделал как надо, видно, что мальчик уже взрослеет», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Также она прокомментировала победу Вероники Степановой в женской коньковой «разделке».

«Жаль, что сегодня не было Натальи Терентьевой, она болеет. Мне кажется, что и самой Веронике было бы интересно понять, в какой она сейчас форме.

Потому что когда соперничают два лидера сборной, это всегда лучше. Значит, всему свое время. Но я думаю, что молодые девушки не дадут Веронике долго почивать на лаврах», – отметила Вяльбе.