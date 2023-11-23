Елена Вяльбе: «Главное, что состояние спины позволило Большунову вообще выйти на старт, потому что у него есть проблемы со здоровьем»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Кубок России Александр Большунов Вероника Степанова Лыжи

Елена Вяльбе прокомментировала победу Александра Большунова на Кубке России.

Второе место в коньковой гонке с раздельным стартом на 15 км занял Артем Мальцев, третье – Савелий Коростелев.

«Александр сегодня выиграл гонку. И самое главное – это то, что состояние спины позволило ему вообще выйти на старт. Потому что у него есть проблемы со здоровьем.

Сейчас он пообщается с тренером, завтра у нас выходной день, он покатается и примет решение, будет ли выступать в следующей гонке.

Я очень рада за ребят, ставших призерами. Потому что Артем в прошлом году так хорошо не выступал, а в этом году летом болел больше всех. Он молодец, смог сегодня проявить себя.

А что касается Савелия, то мне понравилось, как он разложился в гонке по дистанции. Все сделал как надо, видно, что мальчик уже взрослеет», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). 

Также она прокомментировала победу Вероники Степановой в женской коньковой «разделке». 

«Жаль, что сегодня не было Натальи Терентьевой, она болеет. Мне кажется, что и самой Веронике было бы интересно понять, в какой она сейчас форме.

Потому что когда соперничают два лидера сборной, это всегда лучше. Значит, всему свое время. Но я думаю, что молодые девушки не дадут Веронике долго почивать на лаврах», – отметила Вяльбе.

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