Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин выиграла слалом, Попович – 2-я, Дюрр – 3-й, Влхова не финишировала во второй попытке

Горные лыжи

Кубок мира

Леви, Финляндия

Женщины

Слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.51,68

2. Леона Попович (Хорватия) – 0,18

3. Лена Дюрр (Германия) – 0,30

4. Сара Хектор (Швеция) – 0,66

5. Мина Фюрст Холтманн (Норвегия) – 1,23

6. Али Наллмайер (Канада) – 1,24

7. Лоренс Сен-Жермен (Канада) – 1,32

8. Катарина Линсбергер (Австрия) – 1,41

Петра Влхова (Словакия) лидировала после первой попытки, но не финишировала во второй.