Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин выиграла слалом, Попович – 2-я, Дюрр – 3-й, Влхова не финишировала во второй попытке
Горные лыжи
Леви, Финляндия
Женщины
Слалом
1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.51,68
2. Леона Попович (Хорватия) – 0,18
3. Лена Дюрр (Германия) – 0,30
4. Сара Хектор (Швеция) – 0,66
5. Мина Фюрст Холтманн (Норвегия) – 1,23
6. Али Наллмайер (Канада) – 1,24
7. Лоренс Сен-Жермен (Канада) – 1,32
8. Катарина Линсбергер (Австрия) – 1,41
Петра Влхова (Словакия) лидировала после первой попытки, но не финишировала во второй.
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