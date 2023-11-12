Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин выиграла слалом, Попович – 2-я, Дюрр – 3-й, Влхова не финишировала во второй попытке

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Горные лыжи

Кубок мира

Леви, Финляндия

Женщины

Слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.51,68

2. Леона Попович (Хорватия) – 0,18

3. Лена Дюрр (Германия) – 0,30

4. Сара Хектор (Швеция) – 0,66

5. Мина Фюрст Холтманн (Норвегия) – 1,23

6. Али Наллмайер (Канада) – 1,24

7. Лоренс Сен-Жермен (Канада) – 1,32

8. Катарина Линсбергер (Австрия) – 1,41

Петра Влхова (Словакия) лидировала после первой попытки, но не финишировала во второй.

1 комментарий

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Neo31
Влхова на старте сезона прям на голову сильнее остальных, но сегодня буквально -100 очков на ровном месте..
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