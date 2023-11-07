Лыжница Ступак о «Ледниковом периоде»: «Я бы с радостью туда залетела, фигурное катание – безумно красивый спорт. Жду интересных предложений»

Теги прыжки в воду лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Ступак (Белорукова) Ледниковый период ледовые шоу Лыжи

Лыжница Юлия Ступак высказалась о возможном участии в шоу с фигуристами.

– В истории нашего ТВ было шоу «Вышка», где знаменитые люди не из спорта прыгали в воду. Теперь есть футбольная Медиалига, где участвуют тоже спортсмены из разных видов спорта. И условный «Ледниковый период» в фигурном катании. Получилось бы что-то подобное сделать в лыжах?

– В лыжах – да. Примерно 20 лет назад было, например, шоу «Спринт». И это мегаинтересно. У меня там даже супруг участвовал. На это приходили посмотреть в центре Москвы. Участвовали спортсмены из разных стран, и это было очень зрелищно. Это была крутая атмосфера. Надеюсь, что это будет возрождаться.

Кстати, у меня во время интервью в апреле спросили, поучаствовала бы я в «Ледниковом периоде». Я бы с радостью туда залетела, фигурное катание – безумно красивый спорт. В общем, жду классных и интересных предложений! – сказала олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете Юлия Ступак.

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