Коваленко о коммерческих соревнованиях: «Это классная история. И Клэбо, и Большунов, пусть они не любят друг друга, были бы крутыми партнерами в плане тренировок и гонок»

Лыжница Ирина Коваленко высказалась о коммерческих лыжных гонках.

Коваленко начинала в лыжных гонках, потому ушла в биатлон, но снова вернулась в лыжи и стала выступать на коммерческих стартах. Сейчас пробует себя в триатлоне.

В 2017 году после победы на Кубке России по лыжам должна была участвовать в Кубке мира в Дрезден, но не поехала.

— Сорвавшаяся поездка в Дрезден привела вас в коммерческие старты. Сейчас много споров о том, нужно ли лыжам уходить в коммерцию и клубную систему. Вы со своим опытом что можете сказать?

— Мне раскрылась коммерческая история. У меня был стереотип, мышление, что ты должен быстро бегать — тогда получишь инвентарь, тогда получишь что-то, что тебе необходимо. Но это не так. Это совет всем. Необязательно быть олимпийским чемпионом, чемпионом мира или призером этапа Кубка мира, тем более в наше время, когда соцсети настолько развиты, чтобы сотрудничать, получать зарплату от партнеров. Все зависит от нас.

Меня тогда начали учить, как говорить, что делать. Я безумно благодарна людям, которые показали мне мир с другой стороны. В школе ты получаешь оценки за знания, а в университете — за коммуникацию. Так и в лыжах. Я помню, как на Экспо напротив меня стоит и разговаривает, будто я его друг. Я думаю: «Ты ж король, ты вообще такой крутой, а со мной разговариваешь». Он общался со мной, как с обычным человеком, мы будто 100 лет были знакомы. И с такая же история.

Мы жили в какой-то иллюзии. Думали, что нужно отобраться на Кубок мира, показать суперрезультаты, а потом уже можно сесть за стол к Нортугу или к ребятам-знаменитостям. Нет, не работает это так. Если ты умеешь классно коммуницировать с людьми, если ты открытый, напористый, уверенный в себе, все будет. Люди любят таких, точно могу сказать.

Что касается коммерции в соревнованиях, думаю, это будет очень классная история. Мне нравится, что лыжные гонки сейчас меняются. Я помню, многие прогнозировали быстрое закрытие, но для меня это была самая классная серия гонок. В одной команде может быть русский, итальянец и бразилец. Это напоминает команды, которые существуют в велосипедном спорте.

Я думаю, что это было бы намного круче, потому что и люди бы стремились… Я уверена, и , и , пусть они там не любят друг друга, были бы очень крутыми партнерами в плане тренировок и гонок, – сказала Коваленко.