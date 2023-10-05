Вероника Степанова: «Сейчас на любые международные соревнования с нашим участием приедут громкие крикуны и будут пытаться сделать нашу жизнь как можно сложнее»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова объяснила нежелание возвращаться на мировую арену.

«Еще раз, почему я против того, чтобы возвращаться на международную арену, пока мы не будем в равных условиях с конкурентами. Про давление и провокации я успела немного рассказать в программе «Громко» с Дмитрием Губерниевым. Вкратце повторю.

Абсолютное большинство людей на Западе настроено к россиянам вполне дружелюбно. Я за последние пару лет имела возможность лично в этом убедиться: узнавали на лыжне и на улице, улыбались, желали успеха. Но безопасность спортсмена определяет не средний настрой людей вокруг, а то, есть ли среди них хотя бы несколько идиотов и провокаторов. Почему это так сложно понять?

Я убеждена, что сейчас на любые международные соревнования с нашим участием приедут громкие крикуны и будут пытаться сделать нашу жизнь и наши выступления как можно сложнее. «Демо-версию» такого давления мы успели испытать в норвежском Холменколлене в конце февраля 2022-го, когда нашу гостиницу окружили какие-то громко кричащие персонажи, наш вакс-трак изрисовали краской из баллончиков надписями вроде «Русские, вон из Норвегии!»

Никаких сомнений, что все будет куда хуже, когда мы вернемся в будущем. Может быть, футболисты привыкли, что их оскорбляют отдельные псевдоболельщики. Но там и меры безопасности годами отработаны, насколько понимаю.

У нас в лыжных гонках на уровне Кубка мира ничего подобного нет. И я вот совсем не уверена, что норвежская полиция будет запрещать демонстрантам всю ночь шуметь под окнами, вдоль трассы оскорбления кричать или того хуже», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в своей колонке на «Матч ТВ».

«Давай с тобой начнем спорить на «ты». Губерниев и Степанова схлестнулись в эфире

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5 комментариев

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Yndestad
Да нам громких крикунов, которые жизнь спортсменов делают сложнее, и в своем отечестве хватает
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Savardus
Степанова то не крикун. Тихоня из нее так и прёт. Поэтому она и будет сидеть дома.

Это в принципе очень удобно, будет потом рассказывать, что вот если бы она поехала на Кубок Мира всем бы возила по полчаса, но охужэтизлыезападники заставили сидеть дома.
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Николай Козлов
Приедут. Но как говорил один до сих пор не имеющий тренерской лицензии: "Дальше то что?"
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Olga.t
Ну даже если придут и покричат, мир перевернётся что ли и Степанова с тонкой ранимой душой не сможет выйти на старт?
ИМХО, но личная проблема Степановой в том, что её уже не допустят на МС после всего, что она наговорила. А если её не допустят, то пусть и другие дома сидят. "Собака на сене" типичная.
Сама же говорит, что ей улыбались, приветствовали, зачем же она "в этот колодец плюёт"?? Теперь вот "не напиться водицы"...
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Ковид 07.10.52
Соревнования с Африкой на лыжах отменить, там очень шумливые люди.
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