Вероника Степанова: «Сейчас на любые международные соревнования с нашим участием приедут громкие крикуны и будут пытаться сделать нашу жизнь как можно сложнее»

Лыжница Вероника Степанова объяснила нежелание возвращаться на мировую арену.

«Еще раз, почему я против того, чтобы возвращаться на международную арену, пока мы не будем в равных условиях с конкурентами. Про давление и провокации я успела немного рассказать в программе «Громко» с Дмитрием Губерниевым. Вкратце повторю.

Абсолютное большинство людей на Западе настроено к россиянам вполне дружелюбно. Я за последние пару лет имела возможность лично в этом убедиться: узнавали на лыжне и на улице, улыбались, желали успеха. Но безопасность спортсмена определяет не средний настрой людей вокруг, а то, есть ли среди них хотя бы несколько идиотов и провокаторов. Почему это так сложно понять?

Я убеждена, что сейчас на любые международные соревнования с нашим участием приедут громкие крикуны и будут пытаться сделать нашу жизнь и наши выступления как можно сложнее. «Демо-версию» такого давления мы успели испытать в норвежском Холменколлене в конце февраля 2022-го, когда нашу гостиницу окружили какие-то громко кричащие персонажи, наш вакс-трак изрисовали краской из баллончиков надписями вроде «Русские, вон из Норвегии!»

Никаких сомнений, что все будет куда хуже, когда мы вернемся в будущем. Может быть, футболисты привыкли, что их оскорбляют отдельные псевдоболельщики. Но там и меры безопасности годами отработаны, насколько понимаю.

У нас в лыжных гонках на уровне Кубка мира ничего подобного нет. И я вот совсем не уверена, что норвежская полиция будет запрещать демонстрантам всю ночь шуметь под окнами, вдоль трассы оскорбления кричать или того хуже», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в своей колонке на «Матч ТВ».

«Давай с тобой начнем спорить на «ты». Губерниев и Степанова схлестнулись в эфире