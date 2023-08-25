Ольга Жолудева: «Хочу приехать на Кубок мира, чтобы побороться за высокие места – с пониманием, что могу реализовывать себя, а не просто участвовать»

Российская лыжница Ольга Жолудева надеется получить допуск к Кубку мира.

Жолудевой 21 года, она серебряный призер юниорского ЧМ-2021 в эстафете.

– Ты должна была вскоре после Игр в Пекине дебютировать на Кубке мира, но не сложилось. Давай начнем с того, как тебя туда приглашали?

– Меня, действительно, позвали на этап Кубка мира в Норвегию. Все случилось, когда я была на карантине. Тогда я очень переживала по поводу того, что не бегу Первенство мира по юниорам.

Мне очень хотелось, но я вынуждена была сидеть в номере и смотреть трансляции по телевизору. Когда я начала выздоравливать, мне сказали, что дают шанс выступить на этапе Кубка мира в Холменколлене, пробежать 30 километров.

В любое другое время, наверное, я бы согласилась сразу, но тут я переживала, понимала, что это большая ответственность, что я могу занять чужое место не по праву. Все из-за того, что я не знала, в какой форме. Я болела, вообще не выходила из номера, не тренировалась, а тут мне нужно бежать среди сильнейших в мире, да еще и какую гонку!

Меня убедили в том, что можно попробовать, что ничего страшного в этом нет, что ничье место я не занимаю. Так я и настроилась. Наверное, тогда я убедила себя в том, что отдохнула, пока болела, а сейчас «налегке» пробегу эти 30 километров. Но мы приехали туда, два дня потренировались, и затем нас выгнали.

Я не знаю, как сложилась бы гонка для меня, если бы нас не отстранили, но могу сказать, что это было бы интересно. Мне бы очень хотелось получить такой опыт, но я верю, что это не последний мой шанс был. Я хочу приехать на Кубок мира, чтобы побороться за высокие места – с пониманием того, что могу бежать и реализовывать себя, а не просто участвовать, – сказала Жолудева.