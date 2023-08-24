Олимпийская чемпионка Вероника Степанова высказалась на тему того, как сделать лыжные гонки интересными для болельщиков.

«У нас из каждого второго лыжного (биатлонного) стадиона до недавнего времени пытались построить какой-то дворец. Чтобы десятки помещений и/или трибуны тысяч на пять человек. Вопрос — зачем?

Такие трибуны остаются пустыми, за исключением, может быть, одного-двух самых интересных событий. Не чемпионатов — конкретных гонок. В нашем спорте нет достаточного количества болельщиков, которые заполнили бы трибуны больших лыжных стадионов. И у нас, и во всем остальном мире. Раньше, может, и были. Лет 60 назад — я видела старые кадры. Дальше как в том анекдоте: «А потом мы телевизор купили».

Во-первых, холодно. Спорт такой у нас. Наверное, до интернета, в отсутствие других развлечений, приезд в городок олимпийских чемпионов был событием. Приходили посмотреть на «гастроли звезд». А сейчас — нет. И не придут уже никогда, не фантазируйте. Полторы-две тысячи активных любителей лыж на стадионе — тот показатель, к которому надо стремиться. Пока и столько почти нигде нет.

Во-вторых, с трибун лыжного стадиона видно и слышно так себе — я пробовала смотреть. Не зря в футбол теперь не играют на стадионах с легкоатлетическими дорожками, болельщики хотят ближе — чтобы чувствовать дыхание спортсмена и слышать, какими забористыми словами он или она радость выражают. Все клип одной нашей теннисистки видели? Миллионы просмотров — и совсем не игры. Реакции!

В-третьих, у нас совершенно не продумано никакое взаимодействие с фэнами — до Роналду проще дотянуться, когда он с поля идет, чем до . Потому что в футболе это часть шоу, там все очень грамотно устроено. Не случайно дотрагиваются до Роналду не здоровые дядьки, а дети — это куда лучше выглядит в пиар-смысле. А у нас такие «шоу» с фэнами устраиваем мы сами — по состоянию и настроению. Нигде не прописано, что лыжница такая-то должна пятнадцать минут после гонки потратить на селфи с болельщиками на стадионе, и место для этого тоже не выделено. Экспромты в сугробах — ау, Кирово-Чепецк!

Означает ли это, что можно ставить крест на лыжных гонках или вообще любом зимнем спорте на свежем воздухе как шоу для болельщиков?

Любой лыжник скажет, что очень важны зрители вдоль трассы. Они подбадривают, подгоняют, стимулируют. Там, где так было в прошлом году — мне лично бежалось лучше. Понимаю, что в наши сложные времена организовать проверку на безопасность и поддерживать порядок вдоль трассы непросто. Но надо придумывать, как это сделать. Например, изменить конфигурацию трассы так, чтобы она шла вокруг «островка» с болельщиками. На одном из лучших в мире стадионе — «Жемчужине Сибири» — это уже реализовано, например. Только не дайте этой «близости с фэнами» превратиться в молодежно-алкогольный фестиваль, как в Холменколлене. Сама не успела испытать, но наслышана», – написала .