Тренер Устюгова: «Если Сергей будет конкурентен как в прошедшем сезоне, то и дальше будет бегать, если нет, то будет думать, что делать дальше»

Тренер Сергея Устюгова высказался о карьерных перспективах лыжника.

– Увидим ли мы Сергея на лыжне зимой 2025 года?

– Как уже говорил Большунов, Сергей каждый сезон завязывает. Он уже в возрасте, загадывать планы на олимпийский цикл в нынешней обстановке, думаю, глупо. Пройдет сезон и все будет ясно. Если Устюгов будет конкурентен как в прошедшем сезоне, то и дальше будет бегать, если нет, то будет думать, что делать дальше. Сейчас идет планирование на один сезон, не более.

– Сможет ли Устюгов стать тренером или не видите у него такого интереса?

– Любой специалист его уровня очень многому может научить подрастающее поколение. У Сергея колоссальный личный опыт с разными специалистами, поэтому он сможет передать его другим, – сказал Иван Брагин.