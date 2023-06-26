Большунов о дочери: «Она бесится, и очень много. С ней весело, конечно, но иногда сложно»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Лыжи

Лыжник Александр Большунов рассказал о характере своей дочери Евы.

Ева родилась в августе 2022 года.

– Самое главное, что у меня есть возможность прийти и наблюдать за дочерью, чему‑то научить Еву.

– Чему ее учишь? Разговаривает уже?

– Да какое разговаривает? Она бесится, и очень много. С ней весело, конечно, но иногда сложно, когда она не хочет спать, а хочет беситься.

– Ты такой же был в детстве?

– Говорят, что я долго кричал и плакал много. Ева вроде бы не кричит, но издевается, ха-ха, – сказал Большунов.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
На МатчТВ фильтровали бы ему речь, раз сам не способен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Сказать о собственном ребёнке, которому ещё нет года "бесится"... Он другого слова не смог подобрать?

А по поводу " сам много плакал в детстве " очень насмешил))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yony
А по-моему прикольно сказал. У меня вот тоже две дочери бесились. А сейчас 92 и 95 бальники по своим предметам (это про ЕГЭ, если что). Так что — пусть бесятся)). И я завидую Большунову, когда вспоминаю те бесячие времена))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вся в Лёху Червоткина ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий