Большунов о дочери: «Она бесится, и очень много. С ней весело, конечно, но иногда сложно»

Лыжник Александр Большунов рассказал о характере своей дочери Евы.

Ева родилась в августе 2022 года.

– Самое главное, что у меня есть возможность прийти и наблюдать за дочерью, чему‑то научить Еву.

– Чему ее учишь? Разговаривает уже?

– Да какое разговаривает? Она бесится, и очень много. С ней весело, конечно, но иногда сложно, когда она не хочет спать, а хочет беситься.

– Ты такой же был в детстве?

– Говорят, что я долго кричал и плакал много. Ева вроде бы не кричит, но издевается, ха-ха, – сказал .