Крянин об экипировке лыжников: «Связи с Европой нарушаются, зато есть другие, которые могут обеспечить нас всем необходимым»
Сергей Крянин рассказал, что лыжники обеспечены экипировкой, несмотря на санкции.
«Наши спортсмены обеспечены всей необходимой экипировкой благодаря выстроенной работе федерации. У нас качественный инвентарь, плюс с предстоящего сезона начинается сотрудничество с китайскими производителями одежды.
Корректировки происходят, но в лучшую сторону. Связи с Европой нарушаются, зато есть другие, которые могут обеспечить нас всем необходимым. Можете не сомневаться, наши спортсмены не страдают», – сказал член президиума Федерации лыжных гонок России Крянин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости