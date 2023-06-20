Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил равные дистанции для женщин и мужчин в лыжных гонках на Олимпиаде-2026 в Италии.

Об этом сообщил спортивный директор МОК Кит Макконнелл на пресс-конференции.

Начиная с сезона-2022/23, мужские и женские дистанции уравняли на Кубке мира – спортсмены бегали гонки на 10, 20 и 50 км.

Ранее Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) одобрил равные дистанции для женщин и мужчин на чемпионатах мира.