МОК утвердил равные дистанции для женщин и мужчин в лыжных гонках на Олимпиаде-2026

Теги лыжные гонки МОК Олимпиада-2026 Лыжи

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил равные дистанции для женщин и мужчин в лыжных гонках на Олимпиаде-2026 в Италии.

Об этом сообщил спортивный директор МОК Кит Макконнелл на пресс-конференции.

Начиная с сезона-2022/23, мужские и женские дистанции уравняли на Кубке мира – спортсмены бегали гонки на 10, 20 и 50 км.

Ранее Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) одобрил равные дистанции для женщин и мужчин на чемпионатах мира.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Катанаев
Ответ Cruel Snake
Женщине намного сложнее чем мужчине, что за бред
Ну хотят женщины равноправие- пускай получают . Или- тут мы слабый пол( сами работайте в шахте ) , а вот тут нам давайте равноправие( тут напрягаться не надо ) ? Либо все , либо ничего
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
R Air
Ответ Tilo Wolf
Э-э-э, а зачем?
Что бы потом отменить.
"мы проанализировали..."
"исходя из статистики..."
"приняли во внимание пожелания спортсенок..."
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adeen
Ответ Tilo Wolf
Э-э-э, а зачем?
Потому что выросло поколение повесточных идиотов и теперь они пытаются в поговорку про "рыбку съесть".
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
Женщине намного сложнее чем мужчине, что за бред
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max9999
Надо гораздо длиннее дистанцию для женщин сделать. Чтобы до финиша только наглухо обколовшиеся гомункулы доезжали. Вот это будет шоу!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ekaterina_)))
Дичь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tilo Wolf
Э-э-э, а зачем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Promertez
интересный ход, опережающий крики и повестку за равноправие. или для трансгендеров почву готовят?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Устюгов, вперёд
Любимая Италия и скиатлон 20 км и разделка 10 км коньком. Ну прям грех будет не пошуметь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Сами же боролись за равноправие)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ParovozovArkadij
Да хоспаде, девушки-дистанционщицы спокойно пробегут полтос. Увеличение дистанции никого не убивает, оно лишь понижает темп и даёт больше шансов выносливым спортсменам.
А вот 20 и 10 км у парней смещают баланс в сторону универсалов и урезают возможности чистых дистанционщиков. Последние по-прежнему могут надеяться на марафон, но на него ещё нужно умудриться отобраться по коротким кубковым масстартам. Будет очень "весело", если Крюгер, будучи одним из сильнейших лыжников мира, не попадёт вообще ни в одну гонку Тронхейма.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wlad wasew
А для других полов ?
Что за нетолерантость !?
К столбу позорному !!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий