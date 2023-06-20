МОК утвердил равные дистанции для женщин и мужчин в лыжных гонках на Олимпиаде-2026
Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил равные дистанции для женщин и мужчин в лыжных гонках на Олимпиаде-2026 в Италии.
Об этом сообщил спортивный директор МОК Кит Макконнелл на пресс-конференции.
Начиная с сезона-2022/23, мужские и женские дистанции уравняли на Кубке мира – спортсмены бегали гонки на 10, 20 и 50 км.
Ранее Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) одобрил равные дистанции для женщин и мужчин на чемпионатах мира.
"мы проанализировали..."
"исходя из статистики..."
"приняли во внимание пожелания спортсенок..."
Любимая Италия и скиатлон 20 км и разделка 10 км коньком. Ну прям грех будет не пошуметь
А вот 20 и 10 км у парней смещают баланс в сторону универсалов и урезают возможности чистых дистанционщиков. Последние по-прежнему могут надеяться на марафон, но на него ещё нужно умудриться отобраться по коротким кубковым масстартам. Будет очень "весело", если Крюгер, будучи одним из сильнейших лыжников мира, не попадёт вообще ни в одну гонку Тронхейма.
Что за нетолерантость !?
К столбу позорному !!!