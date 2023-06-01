Татьяна Сорина о беременности: «Осталось немного времени насладиться своим положением. Уже хочется приступить к тренировочным будням»
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна Сорина рассказала о скором рождении ребенка.
Спортсменке 29 лет. Ее супруг – тренер сборной России Егор Сорин.
«Осталось немного времени насладиться своим положением 🤗 Уже хочется приступить к тренировочным будням)
И спокойствие моего тренера на этом закончится, да, Егор? 😅» – написала лыжница в инстаграме.
Фото: instagram.com/mrs__aleshina/
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