Татьяна Сорина о беременности: «Осталось немного времени насладиться своим положением. Уже хочется приступить к тренировочным будням»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна Сорина рассказала о скором рождении ребенка.

Спортсменке 29 лет. Ее супруг – тренер сборной России Егор Сорин.

«Осталось немного времени насладиться своим положением 🤗 Уже хочется приступить к тренировочным будням)

И спокойствие моего тренера на этом закончится, да, Егор? 😅» – написала лыжница в инстаграме.

Фото: instagram.com/mrs__aleshina/