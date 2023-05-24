Юрий Чарковский об обвинениях в допинге: «Это глупости. Я никогда не вдавался в подробности медицины, никогда не совал свой нос туда»

Экс-тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Чарковский ответил на обвинения в допинге.

Ряд иностранных СМИ обвинял Чарковского в прямом участии в допинг-схемах в сборной России.

«Это глупости. Я на это, во-первых, не обращаю внимание. Например, после 2009 года (допинг-скандалы с участием Евгения Дементьева и Юлии Чепаловой – Sports.ru) они связывали этот допинг с моим именем.

Я никогда не вдавался в подробности медицины, никогда не совал свой нос туда. Поэтому это все необъективно. Так что равнодушно отношусь к этому. Если обращать внимание на то, что они пишут, можно сразу завязать.

Эти обвинения идут от норвежцев, шведов и финнов. А финны, когда сами замешаны, молчат. А только немножко отряхнутся, время проходит, тоже начинают вопить.

Что интересно, во времена Елены Валерьевны ( ), когда она была спортсменкой, ничего этого не было. У нас была дружба с норвежцами, со шведами. К ней приезжали домой иностранные спортсменки. И когда эта дружба прекратилась, это все и началось», – сказал .