Сергей Устюгов приступил к тренировкам на сборе в Ханты-Мансийске

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Турышев Сергей Устюгов Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов начал подготовку к новому сезону.

Об этом сообщил главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Турышев.

«Сбор у нашей команды начался, и Сергей Устюгов также приступил к тренировкам. Мы сейчас готовимся в Ханты-Мансийске, сбор продлится до 3 июня.

В программе сбора – медобследование, получение экипировки и непосредственная подготовка к основной тренировочной работе, которая намечена на летние месяцы», – отметил Турышев.

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4 комментария

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rumasta
До очередного выступления знаменитого комика Щеглота осталось 3, 2, 1...
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imaxim
Аж отдельную новость Устюгову персонально выделили)
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SkierNSK
Ответ rumasta
До очередного выступления знаменитого комика Щеглота осталось 3, 2, 1...
Там совсем не смешно, а очень даже печально. Максимум тянет на плохого жонглёра чем-то, схожим с ним, перед вентилятором
+3
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