Сергей Устюгов приступил к тренировкам на сборе в Ханты-Мансийске
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов начал подготовку к новому сезону.
Об этом сообщил главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Турышев.
«Сбор у нашей команды начался, и Сергей Устюгов также приступил к тренировкам. Мы сейчас готовимся в Ханты-Мансийске, сбор продлится до 3 июня.
В программе сбора – медобследование, получение экипировки и непосредственная подготовка к основной тренировочной работе, которая намечена на летние месяцы», – отметил Турышев.
4 комментария