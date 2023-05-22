Сергей Устюгов приступил к тренировкам на сборе в Ханты-Мансийске

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов начал подготовку к новому сезону.

Об этом сообщил главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Турышев.

«Сбор у нашей команды начался, и Сергей Устюгов также приступил к тренировкам. Мы сейчас готовимся в Ханты-Мансийске, сбор продлится до 3 июня.

В программе сбора – медобследование, получение экипировки и непосредственная подготовка к основной тренировочной работе, которая намечена на летние месяцы», – отметил Турышев.