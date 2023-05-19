«Ждем ответа Вяльбе с разоблачениями деятельности министра спорта». Губерниев о призыве Матыцина не бойкотировать турниры в случае допуска

Теги лыжные гонки Дмитрий Губерниев ФЛГР Елена Вяльбе Олег Матыцин Министерство спорта России Лыжи

Дмитрий Губерниев пошутил о возможном ответе Елены Вяльбе на слова министра спорта.

Сегодня министр спорта РФ Олег Матыцин призвал российских спортсменов не бойкотировать международные турниры в случае допуска.

Вяльбе, которая возглавляет Федерацию лыжных гонок России, ранее выступала против участия спортсменов в нейтральном статусе.

«Ждем ответа Елены Вяльбе с разоблачениями деятельности министра спорта РФ…🤣😜» – написал Губерниев в телеграм-канале.

11 комментариев

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87mores
Ответ Вячеслав Клименко
какой гнилой мужик, боже... насколько же он мерзкий и гнилой
Губерниев, конечно, чудак и мерзкий, но Вяльбе так старательно себя закопала в идиотической чуши, что даже интересно, как будет раскапываться
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Вячеслав Клименко
какой гнилой мужик, боже...
насколько же он мерзкий и гнилой
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Olga.t
А правда интересно же как будет реагировать Вяльбе на слова своего министра)
Похоже, концепция меняется)
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Щеглот
Ответ Вячеслав Клименко
какой гнилой мужик, боже... насколько же он мерзкий и гнилой
В чем он мерзкий? Он все правильно говорит. Вы хамелеона Чехова читали? Вот счас менеджер будет переобуваться как тот Очумелов.
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ibra875
Ответ Щеглот
В чем он мерзкий? Он все правильно говорит. Вы хамелеона Чехова читали? Вот счас менеджер будет переобуваться как тот Очумелов.
в плане переобувки у губера как раз и поучиться можно
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C_l
Ответ 87mores
Губерниев, конечно, чудак и мерзкий, но Вяльбе так старательно себя закопала в идиотической чуши, что даже интересно, как будет раскапываться
Да никак. Сделает вид, что до этого ничего не было, и будет блеять по той методичке, на которую укажут
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Голос Губерниева
....а утопающие продолжали обсуждать светские новости.
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Верю-не верю
Так Вяльбе уже, считай, включила заднюю, когда после категоричного утверждения, что она запрещает своим спортсменам участвовать в международных соревнованиях и никто никуда не поедет, следующим своим комментарием смягчилась до того, что Баба Яга просто против. Видимо, на этом и остановится, чтобы не терять лицо)
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dimslav
провокатор. такой же ., как и сам этот министр. А Вяльбе уже все сказала про предателей родины
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maripous
Министр Матыцин просто провокатор. Скорее всего, он принадлежит к лагерю соглашателей-миротворцев, которые спят и видят, чтобы Россия капитулировала.
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ibra875
губер, ну женись ты уже на ней, долго подкатываешь уже
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