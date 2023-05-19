«Ждем ответа Вяльбе с разоблачениями деятельности министра спорта». Губерниев о призыве Матыцина не бойкотировать турниры в случае допуска

Дмитрий Губерниев пошутил о возможном ответе Елены Вяльбе на слова министра спорта.

Сегодня министр спорта РФ Олег Матыцин призвал российских спортсменов не бойкотировать международные турниры в случае допуска.

Вяльбе, которая возглавляет Федерацию лыжных гонок России, ранее выступала против участия спортсменов в нейтральном статусе.

«Ждем ответа Елены Вяльбе с разоблачениями деятельности министра спорта РФ…🤣😜» – написал Губерниев в телеграм-канале.