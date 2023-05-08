Иван Якимушкин: «В сезоне-2021/22 призовых в Кубке России не было – только грамоты, медали и мягкая игрушка. Теперь главное, чтобы призовые оставались»

Лыжник Иван Якимушкин высказался о призовых на внутрироссийских соревнованиях.

– Несмотря на то, что в прошедшем сезоне лыжники были обеспечены хорошими призовыми, многие болельщики так не считают и приводят в пример фигурное катание: три минуты проката – пять миллионов призовых. А как сами лыжники к этому относятся?

– Если смотреть глобально, достаточно вспомнить сезон-2021/22, когда мы выступали на международных стартах. Тогда призовых в Кубке России вообще не было! Только грамоты, медали и максимум мягкая игрушка. Можешь спать с ней, если хочешь.

Так вот, если нас вернут на международные соревнования, а призовые в Кубке России останутся, этот шаг вперед будет зафиксирован.

Да, топы, выступавшие на высоком уровне, стали зарабатывать поменьше, это понятно, но по нам видно, что никто от этого сильно не страдает. Это если говорить о Кубке мира.

А если сравнивать с тем, что мы получали в России – мы даже больше получаем. У молодежи, юниоров дополнительная мотивация появилась, для них это достаточно большие деньги.

Главное теперь, чтобы вне зависимости от ситуации с нашим допуском такие же призовые у нас в стране и оставались. Развитие для лыжных гонок колоссальное, – сказал .