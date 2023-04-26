Йоханнес Клэбо сможет выступать на Кубке мира. Он не попадет под правило, которое запрещает это лыжникам, отказавшимся от места в сборной

Йоханнес Клэбо сможет выступать на Кубка мира, несмотря на отсутствие в сборной.

Это подтвердила президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг.

Согласно действующим правилам, лыжники, отказавшиеся от места в команде, не могут быть отобраны на Кубок мира.

Дюрхауг сообщила, что данное правило не изменилось, но в особых случаях возможны исключения.

Клэбо – пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира.

Клэбо об отказе от места в сборной Норвегии: «Некоторые считают, будто ко мне было особое отношение, которого я не заслуживаю»