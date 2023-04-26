Йоханнес Клэбо сможет выступать на Кубке мира. Он не попадет под правило, которое запрещает это лыжникам, отказавшимся от места в сборной

Теги Кубок мира сборная Норвегии Федерация лыжных видов спорта Норвегии Йоханнес Клэбо Туве Мо Дюрхауг Лыжи

Йоханнес Клэбо сможет выступать на Кубка мира, несмотря на отсутствие в сборной.

Это подтвердила президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг.

Согласно действующим правилам, лыжники, отказавшиеся от места в команде, не могут быть отобраны на Кубок мира.

Дюрхауг сообщила, что данное правило не изменилось, но в особых случаях возможны исключения.

Клэбо – пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира.

Клэбо об отказе от места в сборной Норвегии: «Некоторые считают, будто ко мне было особое отношение, которого я не заслуживаю»

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21 комментарий

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SilvesterCat
Эх. Снова этот «особый случай»… 🤦🏻‍♂️
+16
-3
+13
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гилберт
Клэбо и есть исключение. Исключительный спортсмен!
+12
-3
+9
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Genry
Правильно делают , что допускают , такие спортсмены раз в столетие рождаются , а наша жизнь коротка , мы не знаем когда ещё появится такая мировая звезда в лыжах , я лично своего сына отдал в лыжи , только благодаря , Клебо , он меня мотивировал .
+7
-3
+4
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Россия будет свободной
Ответ Rinat Gazimzyanov
Кто бы сомневался. Ему пообещали. За ним стоят лобби.
что за лобби? что обещали?
+4
0
+4
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super mudrik
Ответ гилберт
Клэбо и есть исключение. Исключительный спортсмен!
а Большунов
+5
-1
+4
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Россия будет свободной
это прерогатива сборной Норвегии - кого заявлять на гонки Кубка мира.

нормально, что локальная федерация откорректирует свои правила, чтобы не выкинуть за борт лучшего лыжника мира
+7
-4
+3
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2533ПВ
А никто и не сомневался.
+2
0
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Антон Киселёв
Все равны, но некоторые "равнее"🤣
+4
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Olly_Da
Без гимна и флага?
+3
-3
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Atsuktuvas
Главное, что все эти проблемы далекого и чуждого мира нам теперь побоку...
+2
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гилберт
Клэбс будет гонять в нейтральном статусе?
+1
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гилберт
А что с эстафетами?
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SkierNSK
То-есть правило касается тех, кому предложили место в сборной, но они отказались. Тогда вообще какое-то печальное правило: далеко не всех могут устраивать/подходить тренировки в сборной, кто-то может хочет только по планам своего личного тренера готовиться с большим количеством высотной подготовки, к примеру...
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Rygeek
Кто бы сомневался, исключительный внук.)
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Ден Денчиков
Ответ Orion_17
пусть Клэбо подпишет бумажку, сейчас это модно. А Туве Мо кем-нибудь доводится тому самому Дюрхаугу?
Это его мама
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