Йоханнес Клэбо сможет выступать на Кубке мира. Он не попадет под правило, которое запрещает это лыжникам, отказавшимся от места в сборной
Йоханнес Клэбо сможет выступать на Кубка мира, несмотря на отсутствие в сборной.
Это подтвердила президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг.
Согласно действующим правилам, лыжники, отказавшиеся от места в команде, не могут быть отобраны на Кубок мира.
Дюрхауг сообщила, что данное правило не изменилось, но в особых случаях возможны исключения.
Клэбо – пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира.
Клэбо об отказе от места в сборной Норвегии: «Некоторые считают, будто ко мне было особое отношение, которого я не заслуживаю»
нормально, что локальная федерация откорректирует свои правила, чтобы не выкинуть за борт лучшего лыжника мира