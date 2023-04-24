Грухвина о переходе в биатлон: «Было тяжело принять решение. Советов ни у кого не спрашивала, так как считаю, что это должен быть мой выбор, а не чей-то»

Лыжница Анна Грухвина заявила, что ей тяжело было принять решение о переходе в биатлон.

Грухвина вошла в расширенный список кандидатов в сборную России по биатлону на новый сезон.

– Еще в феврале ты говорила, что тебе сложно решиться на что-то авантюрное, а теперь переходишь в биатлон. Как так?

– Да, действительно мне тяжело было принять решение. Я советов ни у кого не спрашивала, так как считаю, что это должен быть мой выбор, а не чей-то.

– Какие ожидания перед первым тренировочным сбором?

– Ожидания, как и всегда, как и в лыжах, – работать и учиться новому делу. Я ведь на данный момент новичок в этом виде спорта, – сказала Грухвина.

Грухвина о переходе в биатлон: «В Сочи Наташка Шевченко меня затащила на стрельбище, пристала: «Попробуй-постреляй». Я и попробовала»