Грухвина о переходе в биатлон: «В Сочи Наташка Шевченко меня затащила на стрельбище, пристала: «Попробуй-постреляй». Я и попробовала»

Теги сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) переходы Михаил Шашилов Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Лыжница Анна Грухвина рассказала, как решилась на переход в биатлон.

– Анна, ты мастер спорта по лыжным гонкам. Назови свое самое большое достижение.

– Золото взрослого чемпионата мира по лыжероллерам в Валь-ди-Фьемме в 2021 году в командном спринте.

– Еще ты чемпионка России трех последних сезонов в эстафете у женщин в составе тюменской команды. В 2022-м, кстати, вы бежали вместе с Наташей Мекрюковой (после замужества – Шевченко), которая перешла из лыж в биатлон год назад, и совсем недавно стала трехкратной чемпионкой России в новом для себя виде спорта. Вы хорошо знакомы?

– Мы вдвоем и командный спринт с ней выигрывали два года назад в финале Кубка России в Сыктывкаре. С Наташей мы давно дружим. Я была подружкой невесты на их с Алексеем свадьбе.

– Эта дружба повлияла на твое решение попробовать свои силы в биатлоне?

– Да, конечно, я с ней советовалась. Мы много разговаривали на эту тему, обсуждали разные моменты. В этом сезоне, когда оказалась в одно время с биатлонистами в Сочи, Наташка меня затащила на стрельбище, пристала: «Попробуй-постреляй». Я и попробовала. Тем более, и Михаил Викторович (Шашилов) поддержал.

– И как впечатление?

– Хорошее впечатление. Мне понравилось. Увлекательно очень. В общем, я взвесила все за и против, и решила попробовать себя в биатлоне, – сказала Грухвина.

Лыжница Анна Грухвина вошла в список кандидатов в сборную России по биатлону

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5 комментариев

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Афанасия
Удачи Анне! Надеюсь всё получится. Да и личное больше не будет перед глазами маячить.
+9
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+9
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Olga.t
Ответ Афанасия
Удачи Анне! Надеюсь всё получится. Да и личное больше не будет перед глазами маячить.
Это точно... "личное" легче отпустить, когда оно не маячит перед глазами.
Надеюсь, Аня покажет свои наилучшие спортивные качества в биатлоне.
+5
0
+5
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Olga.t
Ответ Вячеслав Клименко
а что за "личное"?
Не секрет, что Анна Грухвина была в близких отношениях с Терентьевым, а сейчас он с Непряевой.
+3
0
+3
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Бартоломью Робертс
Правильный ход, в лыжах она уровень второй сборной, а в биатлоне есть шанс на первые роли.
+1
0
+1
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Вячеслав Клименко
Ответ Olga.t
Это точно... "личное" легче отпустить, когда оно не маячит перед глазами. Надеюсь, Аня покажет свои наилучшие спортивные качества в биатлоне.
а что за "личное"?
0
0
0
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