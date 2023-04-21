Грухвина о переходе в биатлон: «В Сочи Наташка Шевченко меня затащила на стрельбище, пристала: «Попробуй-постреляй». Я и попробовала»

Лыжница Анна Грухвина рассказала, как решилась на переход в биатлон.

– Анна, ты мастер спорта по лыжным гонкам. Назови свое самое большое достижение.

– Золото взрослого чемпионата мира по лыжероллерам в Валь-ди-Фьемме в 2021 году в командном спринте.

– Еще ты чемпионка России трех последних сезонов в эстафете у женщин в составе тюменской команды. В 2022-м, кстати, вы бежали вместе с Наташей Мекрюковой (после замужества – ), которая перешла из лыж в биатлон год назад, и совсем недавно стала трехкратной чемпионкой России в новом для себя виде спорта. Вы хорошо знакомы?

– Мы вдвоем и командный спринт с ней выигрывали два года назад в финале Кубка России в Сыктывкаре. С Наташей мы давно дружим. Я была подружкой невесты на их с Алексеем свадьбе.

– Эта дружба повлияла на твое решение попробовать свои силы в биатлоне?

– Да, конечно, я с ней советовалась. Мы много разговаривали на эту тему, обсуждали разные моменты. В этом сезоне, когда оказалась в одно время с биатлонистами в Сочи, Наташка меня затащила на стрельбище, пристала: «Попробуй-постреляй». Я и попробовала. Тем более, и Михаил Викторович ( ) поддержал.

– И как впечатление?

– Хорошее впечатление. Мне понравилось. Увлекательно очень. В общем, я взвесила все за и против, и решила попробовать себя в биатлоне, – сказала Грухвина.

Лыжница Анна Грухвина вошла в список кандидатов в сборную России по биатлону