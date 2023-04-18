Сергей Устюгов: «У меня есть месяц, чтобы провести его с семьей, а 21 мая уже запланирован сбор»
Лыжник Сергей Устюгов рассказал о ближайших планах.
– Как планируете отдыхать в спортивное межсезонье?
– Сейчас я поставлю лыжи в угол, надеюсь, надолго. Дома накопилось много дел, пока меня не было. У меня есть месяц, чтобы провести его с семьей, а 21 мая у нас уже запланирован сбор.
– Все вокруг обсуждают, как уговорить вас остаться на следующий сезон. Будете ли вы принимать участие в гонках 2024 года?
– Буду, почему нет? Впереди летний подготовительный период, надо «прочекать» свой организм, пройти обследования и потом делать выводы. Гонки гонками, но здоровье ты ни за какие деньги не купишь, – сказал олимпийский чемпион.
Сергею нельзя уходить из лыж. Это государственный вопрос, никто так сильно не привлекает зрителей к данному виду спорта. Надеюсь, он понимает, какая ответственность здесь на нем. Спасибо за красивое окончание сезона.