Сергей Устюгов: «У меня есть месяц, чтобы провести его с семьей, а 21 мая уже запланирован сбор»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Лыжи

Лыжник Сергей Устюгов рассказал о ближайших планах.

– Как планируете отдыхать в спортивное межсезонье?

– Сейчас я поставлю лыжи в угол, надеюсь, надолго. Дома накопилось много дел, пока меня не было. У меня есть месяц, чтобы провести его с семьей, а 21 мая у нас уже запланирован сбор.

–  Все вокруг обсуждают, как уговорить вас остаться на следующий сезон. Будете ли вы принимать участие в гонках 2024 года?

– Буду, почему нет? Впереди летний подготовительный период, надо «прочекать» свой организм, пройти обследования и потом делать выводы. Гонки гонками, но здоровье ты ни за какие деньги не купишь, – сказал олимпийский чемпион.

10 комментариев

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imaxim
Ну и замечательно, небольшой отдых и с новыми силами вперёд в бой) ещё надо помнить про 5 кг))
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Игорь Мельников
Мотивирован Серёга после удачных гонок прошедшего сезона, и это здорово. Ждём продолжения. Здоровья, и отличного отдыха!
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Bigus
Смотрю хейтеры активировать, значит всё правильно Сергей делает! Хорошего отдыха, поправить здоровье и с новыми силами радовать болельщиков своими выступлениями.
+9
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Кино Музыка
Пересматривая марафон от 26 марта, обнаружил, что не отрываюсь от монитора все 2 с лишним часа. С учетом того, что победитель известен заранее, это очень серьезный показатель.
Сергею нельзя уходить из лыж. Это государственный вопрос, никто так сильно не привлекает зрителей к данному виду спорта. Надеюсь, он понимает, какая ответственность здесь на нем. Спасибо за красивое окончание сезона.
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Россия будет свободной
Ну всё, хана тому, кто требует к себе "особого подхода"
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Александра Стенмарк
Надеемся, что все получиться. Просто очень рады. Сереге и семейству всех благ, здоровья, ну и , конечно, успехов во всех начинаниях! Удачи!!!
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heivani
Здоровье,оно или есть,или не дано от природы.Разве может человек бегать марафоны не имея оного.Так что,Сергей одним годиком не ,,утереться,,.Будешь бегать долго и счастливо.))). Благополучия твоей семье!
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