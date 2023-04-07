Большунов о победе в «разделке»: «То, что тестировали до гонки, было сделано зря. За 15 минут до старта взял другие лыжи и побежал»

Александр Большунов объяснил смену лыж перед стартом гонки в финале Кубка России

Сегодня Большунов выиграл классическую «разделку» на 15 км.

– Температура внутри гонки была такой же жаркой, как снаружи?

– Да. Сегодня было очень жарко. Когда я бежал, хотелось перчатки с себя снять, и шапку, и костюм. На солнце было больше +10, это реально много для меня.

Хоть у нас и вся сервис‑бригада здесь, то, что тестировали до гонки, было сделано зря. За 15 минут до старта просто взял другие лыжи и побежал. Когда мне дали гоночную пару на разминку, сказал, что она работать не будет. За 15 минут все поменяли без теста.

– На повороте зацепились и практически упали. Это мазь за снег зацепилась или были другие причины?

– Нет. Как‑то быстро сегодня начал, хотелось везде отыгрывать, но такой казус случился. Сам себе помешал, палку поставил и споткнулся. Потом немного успокоился. Понял, что выигрываю и нужно бежать свою гонку.

– Было ли какое‑то общение со Спицовым на дистанции?

– Все уже взрослые и опытные спортсмены. Понимают, что если ехать постоянно первым, то скорость будет средней. А вот если меняться, то за счет этого можно выигрывать до пяти секунд на круге. Денису (Спицову) было важнее выходить, он понимал, что может побороться за тройку с моей помощью, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.