Лыжи. Чемпионат Норвегии. Тириль Венг выиграла «разделку» на 30 км классическим стилем, Бергане – 2-я, Остберг – 6-я

Теги результаты лыжные гонки сборная Норвегии жен чемпионат Норвегии Ингвильд Флюгстад Остберг Тириль Венг Анна Свенсен Маргрете Бергане Марте Сконес Эмма Мерк Лыжи

Тириль Венг выиграла «разделку» на 30 км классическим стилем на чемпионате Норвегии.

Лыжные гонки

Чемпионат Норвегии

Толга

30 км, раздельный старт, классический стиль

Женщины

1. Тириль Венг – 1:27.08,2

2. Маргрете Бергане – 46,1

3. Марте Сконес – 1.22,2

4. Берит Могстад – 2.31,8

5. Эмма Мерк – 2.49,5

6. Ингвильд Флюгстад Остберг – 3.01,8

7. Анна Свенсен – 3.13,3

50 км, раздельный старт, классический стиль

Мужчины

Начало – 14.00 по московскому времени.

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