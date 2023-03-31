Лыжи. Чемпионат Норвегии. Тириль Венг выиграла «разделку» на 30 км классическим стилем, Бергане – 2-я, Остберг – 6-я
Тириль Венг выиграла «разделку» на 30 км классическим стилем на чемпионате Норвегии.
Лыжные гонки
Толга
30 км, раздельный старт, классический стиль
Женщины
1. Тириль Венг – 1:27.08,2
2. Маргрете Бергане – 46,1
3. Марте Сконес – 1.22,2
4. Берит Могстад – 2.31,8
5. Эмма Мерк – 2.49,5
6. Ингвильд Флюгстад Остберг – 3.01,8
7. Анна Свенсен – 3.13,3
50 км, раздельный старт, классический стиль
Мужчины
Начало – 14.00 по московскому времени.
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