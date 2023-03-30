Анастасия Кулешова: «Возвращалась в спорт по зову сердца, поняла, что хочу продолжить карьеру лыжницы. Конечно, хочется вернуться на международный уровень»

рассказала о возвращении в спорт после декретного отпуска.

– Уходя в декрет, вы точно знали, что вернетесь, или были сомнения?

– Когда сообщила Елене Валерьевне Вяльбе, что пропущу сезон, она напутствовала: «Рожай, а мы будем тебя ждать!». Поблагодарила ее и сказала, что постараюсь вернуться.

Вот и вернулась, спустя два года: хотелось посвящать ребенку максимально возможное количество времени, а не ездить на сборы. Тем более, что первый год жизни – очень важный период для малыша.

– Вы вернулись к тренировкам летом прошлого года, когда Россию уже отстранили от международных стартов...

– Меня это нисколько не смущало. Я возвращалась по зову сердца, потому что поняла, что хочу продолжить карьеру лыжницы. Остальное было неважно.

Пока по ощущениям я не в полной мере вернула ту форму, какая была до ухода в декрет, но благодаря российским стартам наращиваю обороты. По крайней мере, надеюсь, что это происходит.

Конечно, тому, кто бегал на высшем международном уровне, хочется туда вернуться и соревноваться с сильнейшими в мире. Будем ждать, работать и надеяться, – сказала Кулешова.