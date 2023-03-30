Анастасия Кулешова: «Возвращалась в спорт по зову сердца, поняла, что хочу продолжить карьеру лыжницы. Конечно, хочется вернуться на международный уровень»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Анастасия Кулешова (Седова) Лыжи

Анастасия Кулешова рассказала о возвращении в спорт после декретного отпуска.

– Уходя в декрет, вы точно знали, что вернетесь, или были сомнения?

– Когда сообщила Елене Валерьевне Вяльбе, что пропущу сезон, она напутствовала: «Рожай, а мы будем тебя ждать!». Поблагодарила ее и сказала, что постараюсь вернуться.

Вот и вернулась, спустя два года: хотелось посвящать ребенку максимально возможное количество времени, а не ездить на сборы. Тем более, что первый год жизни – очень важный период для малыша.

– Вы вернулись к тренировкам летом прошлого года, когда Россию уже отстранили от международных стартов...

– Меня это нисколько не смущало. Я возвращалась по зову сердца, потому что поняла, что хочу продолжить карьеру лыжницы. Остальное было неважно.

Пока по ощущениям я не в полной мере вернула ту форму, какая была до ухода в декрет, но благодаря российским стартам наращиваю обороты. По крайней мере, надеюсь, что это происходит.

Конечно, тому, кто бегал на высшем международном уровне, хочется туда вернуться и соревноваться с сильнейшими в мире. Будем ждать, работать и надеяться, – сказала Кулешова. 

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