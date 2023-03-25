Якимушкин о международных стартах: «Допустят – классно, поедем, будем выступать. Не допустят – фиг с вами, будем здесь бегать, «Матч ТВ» нас покажет»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Иван Якимушкин Матч ТВ Лыжи

Лыжник Иван Якимушкин высказался о возможном допуске к международным стартам.

«Допустят – классно, поедем, будем выступать. Не допустят – фиг с вами, будем здесь бегать, «Матч ТВ» нас покажет, спонсоры не откажутся, потому что у нас действительно классные и зрелищные гонки.

А мы будем дальше соперничать друг с другом, у нас будут интересные битвы», – сказал серебряный призер Олимпиады-2022.

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3 комментария

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закрыт по беспределу
Ну да, тут выбирать не приходится.
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radio_weiss
Ответ radio_weiss
Разумно и спокойно говорит. Иван вообще умный парень
Вот так и остальным надо. Прекратить истерить, ох, они там без нас пропадут, мол без нас ни ЧМ, ни ОИ не состоятся, топать ножкой и махать флагом. А спокойно развивать свои виды спорта в новых условиях. По возможности перестать требовать деньги у страны. Их есть, на что потратить. На больницы, школы и дороги. Жить придётся так, как есть.
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radio_weiss
Разумно и спокойно говорит. Иван вообще умный парень
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