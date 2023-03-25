Якимушкин о международных стартах: «Допустят – классно, поедем, будем выступать. Не допустят – фиг с вами, будем здесь бегать, «Матч ТВ» нас покажет»
Лыжник Иван Якимушкин высказался о возможном допуске к международным стартам.
«Допустят – классно, поедем, будем выступать. Не допустят – фиг с вами, будем здесь бегать, «Матч ТВ» нас покажет, спонсоры не откажутся, потому что у нас действительно классные и зрелищные гонки.
А мы будем дальше соперничать друг с другом, у нас будут интересные битвы», – сказал серебряный призер Олимпиады-2022.
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