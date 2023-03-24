Александр Легков: «Гуру сказал, что мой день – 23 февраля. И именно 23 февраля я выиграл в Сочи-2014»

Теги Сочи-2014 лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Изабель Кнауте Лыжи

Лыжник Александр Легков рассказал, кто предсказал его победу в Сочи-2014.

Домашняя Олимпиада в Сочи, первая гонка – и ты занимаешь в ней 11-е место. Словно насмешка судьбы?

– Самым сложным было после гонки выйти в микст-зону и сказать, что все нормально, все по плану. Про себя я думал: как же плохо, что главный турнир снова начинается с неудачи. А еще вспоминал один момент, о котором еще никому не рассказывал.

Летом перед Олимпиадой Изабель меня познакомила в Оберстдорфе с человеком, она называла его гуру. По профессии он дантист, но занимался восточными практиками. У меня тогда болели колени, она сказала: «Сходи к нему, все пройдет». Я думаю: что за ерунда, никто за пять минут колени не вылечит. Но в какой-то из дней вместо послеобеденного сна она меня убедила съездить вместе.

С коленями он, конечно, не помог, но все равно меня поразил. Например, как бы крепко я ни сжимал пальцы, он легко раздвигал их, если я говорил неправду.

Мы стали немного общаться, и за месяц до Олимпиады я приехал еще раз. Он распечатал фотографии всех лидеров лыжных гонок, разложил на столе: «Своди пальцы и говори, кто для тебя соперник в Сочи». Я прошелся по каждому, и каждый раз он легко раздвигал руку. «Получается, у меня вообще соперников нет?» – «Ну, ты сам видишь».

Про скиатлон он сказал, что за километр до финиша нужно быть очень внимательным. Там так и получилось: перед последним подъемом я немного потерял концентрацию, ушел в сторону – и мне сломали палку. А еще он сказал, что мой день, когда все должно сложиться – это 23 февраля. И именно 23 февраля я выиграл гонку, – сказал Легков.

Неизвестные детали о той самой победе Легкова в Сочи: работал с экстрасенсом и случайно остался без телефона на месяц

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1 комментарий

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Вадим Скорин
А сколько раз, до этой победы Легков падал, ломал палки, тянул группу и спекался на финише. Но 23 февраля 2014 все сложилось. Классная победа и каждое воспоминание о ней, вызывает только восторг + Вылегжанин с Черноусовым в тройке.
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