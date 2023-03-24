Александр Легков: «Понимаю спортсменов, которые не хотят давать интервью: душу вывернешь, а получишь хейт. Но если уважаешь людей, то и в ответ получишь уважение»

объяснил, почему спортсмены должны общаться с прессой.

– 4-е место на скиатлоне в Ванкувере-2010, твои слезы в прямом эфире после финиша... Самый ужасный момент карьеры?

– Нет, сейчас абсолютно спокойно об этом вспоминаю. Там получилось так: на «Красногорской лыжне» в декабре я немного простудился, но продолжал бегать, так как не хотел потерять форму. В итоге загнал себя в тупик: постоянно сопли, как ни сморкайся – все заложено, плохо слышал.

Объективно, в таком состоянии сложно было рассчитывать на медаль. После Ванкувера мне поставили диагноз – хронический трахеит. В скиатлоне я даже не из-за тактики проиграл, просто сил не хватило на финише.

– Ты всегда выходил к журналистам даже после самых неудачных гонок, не стеснялся эмоций, просил прощения у болельщиков в прямом эфире. Неужели не было желания в такой момент скрыться от камер и сказать «без комментариев»?

– Мне кажется, это элементарное уважение: к журналистам, к болельщикам, которым интересно, что со мной произошло... Люди, которые за меня переживали, имеют право знать, что не получилось.

Я до сих пор иногда думаю, что, может, не стоит так открыто обо всем рассказывать. Все же разные: кто-то потом пишет гадости или обижается на меня. Прекрасно понимаю спортсменов, которые не хотят давать интервью: ты душу вывернешь, а потом получишь кучу хейта.

Но я все-таки думаю, что если ты сам уважаешь людей, то и в ответ получишь уважение, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжном марафоне.

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