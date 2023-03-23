Вероника Степанова: «Если я выигрываю у Непряевой, это не означает, что я сильнее. Это означает, что ей в тот день было совсем плохо, а мне еще не окончательно»

Лыжница Вероника Степанова рассказала о пропуске гонок из-за плохого самочувствия.

«В каждом втором своем посте я агитирую за занятия лыжными гонками. Но хочу быть честной перед аудиторией: профессиональный спорт может дать известность, деньги, сильное тело и еще много что, но не здоровье.

Мое состояние перед гонками можно описать либо как «плохо», либо «очень плохо». За других я традиционно ничего говорить не хочу и не имею права, но, поверьте, разницы особой нет. Никто никогда не скажет: “Знаете, я встала сегодня утром, чувствовала себя превосходно, вышла на старт и выиграла». Так не бывает!

В 15 лет на областных соревнованиях, может, и было. На уровне сильнейших – нет. Если я выигрываю у Непряевой в какой-то гонке, это не означает, что я ее сильнее. Это, скорее всего, означает, что ей в тот день поутру было совсем плохо, а мне еще не окончательно (но лучше все-таки у нее спросить).

Каждая сама решает, где граница, но те, кто пытается не обращать внимание на серьезные такие «звонки», загонять свой организм и бежать через силу, выбывают на недели и месяцы.

Теперь вы знаете, почему не бегут Фрида (Карлссон) с Эббой (Андерссон), почему не бежит Наталья (Непряева) и почему не бегу я», – написала Степанова в телеграм-канале.

Сейчас в Тюмени проходит лыжный чемпионат России. Степанова пока не участвовала в гонках.