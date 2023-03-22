Сергей Устюгов выступит в марафоне на чемпионате России
Сергей Устюгов выступит в марафоне на чемпионате России по лыжным гонкам.
Об этом сообщил тренер сборной Ханты-Мансийского Автономного округа Сергей Турышев.
Ранее Устюгов выиграл золото в спринте и стал вторым в скиатлоне.
«Как же быть недовольным, если Сергей Устюгов добывает медали для нашего родного Ханты-Мансийского округа. Мы очень довольны и рады, ждем еще медали. Надеюсь, что они еще будут.
Мы не следим за его подготовкой, он находится на самоподготовке. Он сам находится на связи с Маркусом (Крамером), который пишет ему план. Никакого контроля с нашей стороны нет, потому что он взрослый спортсмен, он знает, что и как ему лучше.
Сергей еще побежит 50 километров, а также 70 километров в Мончегорске», – сказал Турышев.
Но вряд ли, я думаю. Он изначально говорил, что планирует на ЧР личную программу бежать