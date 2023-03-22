Сергей Устюгов выступит в марафоне на чемпионате России по лыжным гонкам.

Об этом сообщил тренер сборной Ханты-Мансийского Автономного округа Сергей Турышев.

Ранее Устюгов выиграл золото в спринте и стал вторым в скиатлоне.

«Как же быть недовольным, если Сергей Устюгов добывает медали для нашего родного Ханты-Мансийского округа. Мы очень довольны и рады, ждем еще медали. Надеюсь, что они еще будут.

Мы не следим за его подготовкой, он находится на самоподготовке. Он сам находится на связи с Маркусом (Крамером), который пишет ему план. Никакого контроля с нашей стороны нет, потому что он взрослый спортсмен, он знает, что и как ему лучше.

Сергей еще побежит 50 километров, а также 70 километров в Мончегорске», – сказал Турышев.