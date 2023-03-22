Сергей Устюгов выступит в марафоне на чемпионате России

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Сергей Турышев Сергей Устюгов Р-Спорт Лыжи

Сергей Устюгов выступит в марафоне на чемпионате России по лыжным гонкам. 

Об этом сообщил тренер сборной Ханты-Мансийского Автономного округа Сергей Турышев.

Ранее Устюгов выиграл золото в спринте и стал вторым в скиатлоне. 

«Как же быть недовольным, если Сергей Устюгов добывает медали для нашего родного Ханты-Мансийского округа. Мы очень довольны и рады, ждем еще медали. Надеюсь, что они еще будут.

Мы не следим за его подготовкой, он находится на самоподготовке. Он сам находится на связи с Маркусом (Крамером), который пишет ему план. Никакого контроля с нашей стороны нет, потому что он взрослый спортсмен, он знает, что и как ему лучше.

Сергей еще побежит 50 километров, а также 70 километров в Мончегорске», – сказал Турышев.

11 комментариев

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Нелыжник я
Ответ imaxim
Там конёк. Я думаю что будут
70 км? Устюгов не добежит
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Биатлонная зима
Пробежит наверное последнюю гонку 70 км
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Дядя Степа
Ответ Щеглот
И 70 побежит? Ну точно не допер, ахах.
Он кушает шоколадные шарики несквик.
+1
0
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imaxim
Ответ SkierNSK
Всегда, вроде, имели. Ну если Большунов побежит, то шансов минимально.
Там конёк. Я думаю что будут
+4
0
+4
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Щеглот
И 70 побежит? Ну точно не допер, ахах.
+1
-7
-6
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SkierNSK
Ответ imaxim
70 км кстати тоже имеют статус ЧР
Всегда, вроде, имели. Ну если Большунов побежит, то шансов минимально.
+5
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+5
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SkierNSK
Ответ Дядя Степа
Ставлю на то, что побежит еще классический этап эстафеты.
Нет, Устюгов настраивался на личные гонки на этом ЧР.
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imaxim
70 км кстати тоже имеют статус ЧР
+5
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imaxim
Ответ Дядя Степа
Ставлю на то, что побежит еще классический этап эстафеты.
Было бы интересно конечно, он ещё на КМ помнится просился «ну поставьте меня на первый этап, я потолкаться хочу, а не охранять какую-то позицию в конце».

Но вряд ли, я думаю. Он изначально говорил, что планирует на ЧР личную программу бежать
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ЭЮЯ
Никогда такого не было и вот о5
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Дядя Степа
Ставлю на то, что побежит еще классический этап эстафеты.
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