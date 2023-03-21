Сергей Устюгов: «Хотел быстро начать и держать темп до конца. Быстро начал, потом среднюю скорость скинул»
Сергей Устюгов высказался о выступлении в коньковой «разделке» на чемпионате России.
Устюгов занял в гонке 10-е место, победил Александр Большунов.
— Я хотел быстро начать и держать темп до конца. Быстро начал, потом среднюю скорость скинул.
— Что Крамер сказал тебе перед гонкой?
— Ничего не говорил. Все по самочувствию и настроению.
— Какое было настроение?
— Вроде было неплохое, но сейчас как-то не очень весело.
— Это твоя последняя гонка на чемпионате России?
— Скорее всего, да. Может быть, выйду на полтинник. Может быть, выйду на эстафету. Посмотрю по самочувствию.
— Не было сомнений после таких классных предыдущих гонок: бежать или не бежать сегодня?
— Не было. Хотелось пробежать хорошо. Но что-то пошло не так. Главное — анализировать, смотреть и думать.
— После первого круга ты пытался держаться за Большуновым. Это не было ошибкой?
— Хотел пройти первый круг, чтобы видеть спину Большунова и идти за ним все остальные круги. Не буду много рассказывать. Нужно сделать небольшие выводы, а через полчаса я забуду эту гонку, – сказал Устюгов.
!
А я увлëкся
Я на 10 тыщ рванул как на 500
И спëкся
Подвела меня,ведь я предупреждал
Дыхалка
Пробежал всего два круга, и упал
А жалко".