Сергей Устюгов: «Хотел быстро начать и держать темп до конца. Быстро начал, потом среднюю скорость скинул»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Сергей Устюгов Спорт-Экспресс Лыжи

Сергей Устюгов высказался о выступлении в коньковой «разделке» на чемпионате России. 

Устюгов занял в гонке 10-е место, победил Александр Большунов. 

— Я хотел быстро начать и держать темп до конца. Быстро начал, потом среднюю скорость скинул.

— Что Крамер сказал тебе перед гонкой?

— Ничего не говорил. Все по самочувствию и настроению.

— Какое было настроение?

— Вроде было неплохое, но сейчас как-то не очень весело.

— Это твоя последняя гонка на чемпионате России?

— Скорее всего, да. Может быть, выйду на полтинник. Может быть, выйду на эстафету. Посмотрю по самочувствию.

— Не было сомнений после таких классных предыдущих гонок: бежать или не бежать сегодня?

— Не было. Хотелось пробежать хорошо. Но что-то пошло не так. Главное — анализировать, смотреть и думать.

— После первого круга ты пытался держаться за Большуновым. Это не было ошибкой?

— Хотел пройти первый круг, чтобы видеть спину Большунова и идти за ним все остальные круги. Не буду много рассказывать. Нужно сделать небольшие выводы, а через полчаса я забуду эту гонку, – сказал Устюгов. 

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10 комментариев

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ekaterina_)))
Ответ Алексей Новосибирск
Ребята, заранее извиняюсь,никого не хочу обидеть. И не сильный знаток я беговых лыж. Да, с Устюгова, с его чемпионатов мира, Тур де Ски началось возрождение наших лыж. В Корею его не пустили - сильнейший удар ему! Но Большунов - другой. Именно такие как Большунов -Герои спорта! После Князя Серебрянного в Корее, с его то максимализмом - ведь выдержал все,вынес. И в Пекине стал великим! А Сергей - чемпион мира и Олимпиады, 14 кратн ЧР и тд , но,простите,не великий. Также как Клэбо - талант,гений спринта, медал,этапы больше всех - но не Герой спорта И на КМ н смогли бы они с Большуновым бороться за 1-2 место.Большунов -да! Устюгов -нет! Россия - это, прежде всего, такие люди как Большунов и Карелин! !
Ну, Клэбо все ж герой. Да, он не перебарывает себя, но его величия и таланта это никак не отменяет)
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-1
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Ssca
Быстро начал, чтобы зацепиться за большунова. Но наелся и не смог. Бывает. Тактика, в целом, хорошая.
+1
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+1
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imaxim
Ответ Алексей Новосибирск
Ребята, заранее извиняюсь,никого не хочу обидеть. И не сильный знаток я беговых лыж. Да, с Устюгова, с его чемпионатов мира, Тур де Ски началось возрождение наших лыж. В Корею его не пустили - сильнейший удар ему! Но Большунов - другой. Именно такие как Большунов -Герои спорта! После Князя Серебрянного в Корее, с его то максимализмом - ведь выдержал все,вынес. И в Пекине стал великим! А Сергей - чемпион мира и Олимпиады, 14 кратн ЧР и тд , но,простите,не великий. Также как Клэбо - талант,гений спринта, медал,этапы больше всех - но не Герой спорта И на КМ н смогли бы они с Большуновым бороться за 1-2 место.Большунов -да! Устюгов -нет! Россия - это, прежде всего, такие люди как Большунов и Карелин! !
в отдельных гонках КМ Устюгов безусловно может бороться со всеми. Где же вы были со своим мнением во время спринта и скиатлона-то, а?)
0
-3
-3
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Алексей Новосибирск
Ребята, заранее извиняюсь,никого не хочу обидеть. И не сильный знаток я беговых лыж. Да, с Устюгова, с его чемпионатов мира, Тур де Ски началось возрождение наших лыж. В Корею его не пустили - сильнейший удар ему! Но Большунов - другой. Именно такие как Большунов -Герои спорта! После Князя Серебрянного в Корее, с его то максимализмом - ведь выдержал все,вынес. И в Пекине стал великим! А Сергей - чемпион мира и Олимпиады, 14 кратн ЧР и тд , но,простите,не великий. Также как Клэбо - талант,гений спринта, медал,этапы больше всех - но не Герой спорта И на КМ н смогли бы они с Большуновым бороться за 1-2 место.Большунов -да! Устюгов -нет! Россия - это, прежде всего, такие люди как Большунов и Карелин!
!
+6
-3
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imaxim
Странный безусловно результат для его уровня готовности. Вышло намного хуже, чем на ЧВ. Гонка завальная, если называть вещи своими именами. Надо разбираться в причинах (явно какие-то проблемы с интервальным стартом) и работать над ними. Однако на марафон выходить надо, форма есть, за призы вполне поборется. Завалил и завалил - надо дальше идти и не очень расстраиваться, а принять эту проблему к сведению
+4
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Биатлонная зима
Лось будет готовиться к 70 км, в других гонках он не будет участвовать
+1
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Биатлонная зима
Серега похоже устал, да и лыжи сегодня катили у всех отвратительно. Мужики бежали на своих волевых. Об этом говорили почти все лидеры сборной
+2
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Дядя Степа
В командном спринте больше шансов оказаться выше, чем в эстафете.
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Назар Игорь
"Воля-волей если сил невпроворот
А я увлëкся
Я на 10 тыщ рванул как на 500
И спëкся
Подвела меня,ведь я предупреждал
Дыхалка
Пробежал всего два круга, и упал
А жалко".
+1
-1
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Матвей Суицидин
Ну вот на 50 сольется если , то смысл был готовиться к ЧР весь сезон.
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