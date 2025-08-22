Российская прыгунья с трамплина Прокопьева получила серьезную травму колена

Прыгунья с трамплина Кристина Прокопьева получила серьезную травму колена.

Об этом рассказал президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

14 августа в Нижнем Тагиле Прокопьева завоевала серебро на третьем этапе Кубка России. На следующий день она с большим преимуществом победила на четвертом этапе, проходившем на большом трамплине. При этом спортсменка неудачно приземлилась – ей диагностировали разрыв крестообразных связок.

«Это очень грустное и печальное для нас событие. Кристина вышла на пик формы, хорошо выглядела как раз на большом трамплине К-120. Она совершила далекий прыжок, но, к сожалению, при приземлении почувствовала щелчок в области колена.

Очень жаль. Кристине, конечно, желаем скорейшего выздоровления, сделаем все от нас зависящее, чтобы процесс лечения и восстановления прошел как можно эффективнее», – сказал Дубровский, отметив, что травма, скорее всего, не позволит Прокопьевой выступить на Олимпийских играх-2026.