Александр Большунов перед чемпионатом России: «Не готов, вообще пустой. Я ускоряюсь, а меня пешком объезжают»
Александр Большунов признался, что не готов к чемпионату России по лыжам.
– Как дела?
– Никак. Не готов.
– Ты всегда так говоришь, а потом выигрываешь.
– Не, вообще пустой. Тяжело. Я ускоряюсь, а меня пешком объезжают. После таких ускорений отдыхать приходится, а они меня опять обогнали, – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
Чемпионат России проходит в Тюмени с 18 по 26 марта. Большунов мог пропустить турнир из-за недавно перенесенной болезни.
И на кого он жалуется?
Человек болел!