Александр Большунов перед чемпионатом России: «Не готов, вообще пустой. Я ускоряюсь, а меня пешком объезжают»

признался, что не готов к чемпионату России по лыжам.

– Как дела?

– Никак. Не готов.

– Ты всегда так говоришь, а потом выигрываешь.

– Не, вообще пустой. Тяжело. Я ускоряюсь, а меня пешком объезжают. После таких ускорений отдыхать приходится, а они меня опять обогнали, – сказал Большунов в эфире « ».

Чемпионат России проходит в Тюмени с 18 по 26 марта. Большунов мог пропустить турнир из-за недавно перенесенной болезни.