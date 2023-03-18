Александр Большунов перед чемпионатом России: «Не готов, вообще пустой. Я ускоряюсь, а меня пешком объезжают»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов признался, что не готов к чемпионату России по лыжам.

Как дела?

– Никак. Не готов.

Ты всегда так говоришь, а потом выигрываешь.

– Не, вообще пустой. Тяжело. Я ускоряюсь, а меня пешком объезжают. После таких ускорений отдыхать приходится, а они меня опять обогнали, – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат России проходит в Тюмени с 18 по 26 марта. Большунов мог пропустить турнир из-за недавно перенесенной болезни.

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23 комментария

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Jetter
Ответ Sawka-promakawka
У тебя какая-то каша в голове. При чем тут норги и призовые?? И на кого он жалуется?
Ты читать умеешь? Я про норвежцев ни слова не написал. Я говорил, что если болел, пусть гонки пропускает, если не готов. А если заявился на старт, пусть не жалуется, что не готов. Что сложного в моих словах для понимания даже для фанатов Большунова? Прочитай его слова, он жалуется. А через полчаса лучшее время в квалификации. Это вызывает только смех.
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закрыт по беспределу
Ответ sdzrghx
Устал. Бывает.
Болел
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NoWar
Пришло время ТИ оформлять.
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Curiouscat
что то не заметно, первый в квале
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imaxim
Ответ Anton Drozdov
Что там по квалификации спринта?
Зачем ныть, что не готов, когда результаты говорят об обратном? Чтоб соломку подстелить если вдруг что
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Россия будет свободной
призовые - копеечные, видимо
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Anton Drozdov
Ответ imaxim
Соломку стелить зачем?
Что там по квалификации спринта?
+1
-1
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Adeen
Ответ Nintendo_hero
Сложно этого человека ассоциировать с уважением с недавних пор
А что случилось?
+1
-6
-5
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Sawka-promakawka
Ответ Jetter
Пусть гонки пропускает, призовые другим не хочет отдавать? Или что? Вышел на старт - не жалуйся.
У тебя какая-то каша в голове. При чем тут норги и призовые??
И на кого он жалуется?
+9
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imaxim
Ответ Anton Drozdov
Вот поэтому он - олимпийский чемпион, а вы - диванный критик ) без обид
Соломку стелить зачем?
+2
-2
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Nintendo_hero
Ответ imaxim
Зачем тогда стартовать, раз не готов? Вот при всем уважении, не понимаю я его
Сложно этого человека ассоциировать с уважением с недавних пор
+7
-7
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Bartez1986
И всем привез в квалификации)
+2
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Anton Drozdov
Ответ imaxim
Зачем тогда стартовать, раз не готов? Вот при всем уважении, не понимаю я его
Вот поэтому он - олимпийский чемпион, а вы - диванный критик ) без обид
+20
-10
+10
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Jetter
Ответ Sawka-promakawka
Что за бред ты написал? При чем тут норги? Человек болел!
Пусть гонки пропускает, призовые другим не хочет отдавать? Или что? Вышел на старт - не жалуйся.
+17
-7
+10
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Геннадий Томилин
Ответ Mbest77
Мы видим рождение очередного спортивного депутата, когда спорт перестаёт быть интересным на фоне перспектив депутатства
Золотые слова
+4
-5
-1
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Sawka-promakawka
Ответ bolshovandrey
Но при этом ноет, что норги без него занимают весь пъедестал 🤦‍♂️ До чего лицемерный персонаж
Что за бред ты написал? При чем тут норги?
Человек болел!
+30
-14
+16
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Jetter
Ещё один превозмогатель. Любители Ф-1 меня поймут.
+2
-4
-2
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sdzrghx
Устал. Бывает.
+8
-5
+3
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Vicing Charlsson
Ты в прошлом году за день до скиатлона говорил то же самое, Бородавко подтвердил. Но ТИ оформленный перед ОИ дал результат, золото скиатлона с преимуществом в несколько трамвайных остановок и недомарафона. А в этом году нет смысла оформить ТИ ради первенства водокачки.
+7
-8
-1
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Adeen
Ответ imaxim
Зачем тогда стартовать, раз не готов? Вот при всем уважении, не понимаю я его
Чтобы вообще не затухнуть.
+10
-3
+7
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Mbest77
Мы видим рождение очередного спортивного депутата, когда спорт перестаёт быть интересным на фоне перспектив депутатства
+13
-19
-6
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bolshovandrey
Но при этом ноет, что норги без него занимают весь пъедестал 🤦‍♂️ До чего лицемерный персонаж
+37
-31
+6
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imaxim
Зачем тогда стартовать, раз не готов? Вот при всем уважении, не понимаю я его
+8
-6
+2
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