Анастасия Прокофьева: «Непряева, которая бежит все гонки и все выигрывает, – большой мотиватор для меня»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Егор Сорин Наталья Непряева Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Лыжи

Лыжница Анастасия Прокофьева назвала олимпийскую чемпионку Наталью Непряеву мотиватором.

– Нахождение на одной соревновательной трассе вместе с нами Натальи Непряевой – большой плюс. Ты можешь сравнивать свои результаты с ее и понимать, например, что на Кубке мира Наташа была бы в тройке в какой-то определенной гонке, а ты, проиграв ей 10-20 секунд, условно в десятке.

Наталья Непряева, которая бежит все гонки и все выигрывает, – большой мотиватор для меня.

– Сезон стремительно близится к завершению. Ваши ожидания от работы в межсезонье с Сориным оправдались?

– Хочу сказать, что я сделала все запланированную работу от и до. Но сезон еще не закончился. Впереди чемпионат России. Посмотрим, как все сложится, – сказала Прокофьева.

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