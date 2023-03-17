Анастасия Прокофьева: «Непряева, которая бежит все гонки и все выигрывает, – большой мотиватор для меня»

Лыжница Анастасия Прокофьева назвала олимпийскую чемпионку Наталью Непряеву мотиватором.

– Нахождение на одной соревновательной трассе вместе с нами Натальи Непряевой – большой плюс. Ты можешь сравнивать свои результаты с ее и понимать, например, что на Кубке мира Наташа была бы в тройке в какой-то определенной гонке, а ты, проиграв ей 10-20 секунд, условно в десятке.

Наталья Непряева, которая бежит все гонки и все выигрывает, – большой мотиватор для меня.

– Сезон стремительно близится к завершению. Ваши ожидания от работы в межсезонье с Сориным оправдались?

– Хочу сказать, что я сделала все запланированную работу от и до. Но сезон еще не закончился. Впереди чемпионат России. Посмотрим, как все сложится, – сказала Прокофьева.