Джесси Диггинс: «Было так здорово, что мы наконец пробежали 50 км. Наконец-то у нас есть настоящее равенство полов»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная США жен Джесси Диггинс Лыжи

Американская лыжница поддержала решение уравнять дистанции у мужчин и женщин.

12 марта в Холменколлене прошел первый в истории Кубка мира женский марафон на 50 км свободным стилем.

«Было так здорово, что мы наконец пробежали 50 км. Я мечтала об этом всю жизнь. Наконец-то у нас есть настоящее равенство полов.

Не хочу возвращаться к тому, что было раньше (женщины выступали на дистанции 30 км – Sports.ru)», – цитирует Джесси Диггинс Dagbladet.

«Представьте, никого не увозили на скорой помощи. И если взглянуть на причины, по которым изначально решалось, что женщины должны бегать по 30 км, то это довольно оскорбительно», – ранее сказала Диггинс NRK.

Хайди Венг о дистанции 50 км у женщин: «Это не равенство. Мужчины сильнее женщин, не воспринимаю это как оскорбление»

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4 комментария

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Анна Черкасова
овца, плять. Пол смени и бегай по 50 км.
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Iuasamotu
В принципе, девчонки достаточно бодренько прошли трассу, поэтому эксперимент можно считать успешным.
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svema
Позитивная девушка эта Джессика, не ноет никогда! Побед ей ещё!!!
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иг1171
Так, комментаторы должны переобуться налету.
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