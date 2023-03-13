Джесси Диггинс: «Было так здорово, что мы наконец пробежали 50 км. Наконец-то у нас есть настоящее равенство полов»

Американская лыжница поддержала решение уравнять дистанции у мужчин и женщин.

12 марта в Холменколлене прошел первый в истории Кубка мира женский марафон на 50 км свободным стилем.

«Было так здорово, что мы наконец пробежали 50 км. Я мечтала об этом всю жизнь. Наконец-то у нас есть настоящее равенство полов.

Не хочу возвращаться к тому, что было раньше (женщины выступали на дистанции 30 км – Sports.ru)», – цитирует Джесси Диггинс Dagbladet.

«Представьте, никого не увозили на скорой помощи. И если взглянуть на причины, по которым изначально решалось, что женщины должны бегать по 30 км, то это довольно оскорбительно», – ранее сказала Диггинс NRK.

Хайди Венг о дистанции 50 км у женщин: «Это не равенство. Мужчины сильнее женщин, не воспринимаю это как оскорбление»