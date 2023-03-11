Андерссон и Карлссон не выступят в марафоне на Кубке мира в Холменколлене

и не выступят в марафоне на Кубке мира в Холменколлене.

Обе шведки не выйдут на старт 50 км свободным стилем из-за плохого самочувствия, сообщил тренер женской сборной Швеции Стефан Томсон.

Гонка пройдет 12 марта, начало – 12.15 по московскому времени.