Андерссон и Карлссон не выступят в марафоне на Кубке мира в Холменколлене

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Швеции жен марафон (жен) Эбба Андерссон Фрида Карлссон Лыжи

Эбба Андерссон и Фрида Карлссон не выступят в марафоне на Кубке мира в Холменколлене. 

Обе шведки не выйдут на старт 50 км свободным стилем из-за плохого самочувствия, сообщил тренер женской сборной Швеции Стефан Томсон.

Гонка пройдет 12 марта, начало – 12.15 по московскому времени. 

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10 комментариев

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Грюденфельдер
Будем ждать старт листа. По идее и Нисканен с Хениг ничего не светит, Криста не в Форме. Джесс, может Штадлобер и так вроде только новежки.
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Грюденфельдер
Эбба заболела по полной и уже на пути домой. Фриде не хорошо, и вроде врач сказал может пропустить не только Драммен но и другие гонки .
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Electric02
Очень жаль, Эбба должна была спокойно побеждать в этой гонке, и Фрида, конечно, была бы в борьбе за подиум...
С другой стороны, можем получить какой-нибудь весёлый интернациональный подиум типа Диггинс, Клодель, Штадлобер
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Йенс Мустерманн
Остберг так же пропускает. Все карты в руки Диггинс, ей необходимо сокращать отрыв в общем зачёте от Тириль Венг.
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Electric02
Ответ gerr_max
Все боятся полтоса. Фрида может и права. Может как на Туре умереть. А Эбба чего боится?
С чего бы Эббе бояться, она уже много раз такие дистанции успешно бегала, например, на ски классик
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gerr_max
Ответ Грюденфельдер
Все кина не будет , электричество кончилось 😞
Астрид зажжёт)
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gerr_max
Поставлю на Шлинн. У неё опыт есть таких гонок.
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Грюденфельдер
Все кина не будет , электричество кончилось 😞
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gerr_max
Все боятся полтоса.

Фрида может и права. Может как на Туре умереть. А Эбба чего боится?
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imaxim
А в прошлом году больше всех кричали что хотят 50 км бежать))
+3
-1
+2
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